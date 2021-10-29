ABD Kongresi üyelerinden Türkiye'ye 29 Ekim tebriği 0:00 / 0:00

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Grubun eş başkanları Tennessee Vekili Steve Cohen, Ohio Vekili Steve Chabot, Virginia Vekili Gerry Connoly ve Güney Carolina Vekili Joe Wilson, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

"Türk halkını ve Türk Amerikalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğu anımsatıldı.

ABD'deki Türklerin sanat, bilim, akademi ve iş dünyasında birçok katkısı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişiminde yer alan stratejik konumda Müslüman çoğunluklu bir NATO üyesi olarak kritik bir müttefiktir. Türkiye, Transatlantik güvenlikte ve terörle mücadelede kilit role sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğu da anımsatıldı.