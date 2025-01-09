ABD Kongresine palayla girmeye çalıştı

ABD Kongre binasına palayla girmeye çalışan kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Kongresi polisinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 14.00 civarında, ziyaretçi girişindeki X-ray cihazından geçirilen bir çantada bir büyük, üç küçük bıçak bulunduğu fark edildi.

Çantanın sahibi olay yerindeki polisler tarafından gözaltına alındı.