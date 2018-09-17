1 Eylül tarihinde Amerikan NBC televizyonunun yaptığı haber ABD, Küba ve Rusya ekseninde yeni bir krize neden olmuştu. NBC’nin haberinde, Küba’da görevli 26 ABD'li diplomatın şiddetli kusma, mide bulantısı, işitme duyusunu kaybetmeye başlama ve hafıza kaybı gibi sağlık sorunları yaşadığı, bunun ise Rus ajanların gerçekleştirdiği tıbbi ve kimyasal saldırılardan kaynaklı olabileceği iddia edildi. Daha önce Çin’de 11 Amerikalı diplomatın aynı tip saldırılara maruz kaldığını belirten kanal, bu saldırıların da yine ajanlar tarafından yapıldığını ve saldırıların benzerlik gösterdiğine işaret etti. Kanalın bu haberine tepki Küba’dan geldi.



"BİZİM AHLAKİ DEĞERLERİMİZLE ÖRTÜŞMEZ"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz - Canel, NBC’nin bu iddialarını yalanladı. Kanalın yalan haber yaptığını söyleyen Canel, "Bizim ahlaki ilkelerimiz, kimsenin başka birine saldırmasına izin vermiyor. Bu bizim ahlaki değerlerimizle örtüşmez" dedi. ABD ile diplomatik ilişkileri koşulsuz sürdürmek istediklerini söyleyen Canel, "Bu konuda her zamanki gibi ABD ile diyaloğa açığız" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ