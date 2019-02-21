ABD'li aşırı sağcı subay saldırı planlarken tutuklandı

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ABD'de bir Sahil Güvenlik subayı, 'terör saldırısı düzenleme' planları yaptığı şüphesiyle tutuklandı.
Polis, Christopher Paul Hasson'ın evinde çok sayıda silah ve mühimmat buldu.
Savcılara göre kendisini "Beyaz Milliyetçi" diye tanımlayan Hasson, aralarında önde gelen Demokrat Partili siyasetçilerin de bulunduğu bir hedef listesi hazırlamıştı.
Hasson'ın, Norveçli katil Anders Breivik'ten ilham aldığı öne sürülüyor.
Mahkeme belgelerine göre Bölge Savcısı Robert Hur "Sanık, bu ülkede daha önce nadiren görülen düzeylerde masum sivil katletmeye niyetli" dedi.
Savcılar, Hasson'ın 2017'de yazdığı bir elektronik posta taslağında "Dünyadaki hemen hemen herkesi öldürme yönteminin hayalini kuruyorum. Sanırım bir salgın en başarılısı olur ama gereken İspanyol nezlesini, botülizmi, şarbonu nasıl elde ederim? Emin değilim ama bir yolunu bulacağım" dedi.
ABD medyası, 49 yaşındaki zanlının Washington'daki Sahil Güvenlik karargahında görev yaptığını ve Maryland'in dış mahallelerinden Silver Spring'te yaşadığını bildirdi.
Hasson'ın evinde yasadışı ilaçlarla birlikte 15 silah ve binden fazla mermi bulundu.
Hasson'ın olası hedefleri arasında, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'nun Demokrat Partili Azınlık Lideri Chuck Schumer ile MSNBC kanalının sunucuları Chris Hayes ve Joe Scarborough'nun olduğu kaydedildi.
Savcılar, Hasson'ın 2017'den bu yana Anders Breivik'in nasıl ateşli silahlar stoklanabileceğini ve hedef listesi yapılabilecini anlattığı manifestosunu incelediğini iddia etti.
Breivik 2011'de düzenlediği iki ayrı terör saldırısında 77 kişiyi öldürmüştü. Oslo'nun merkezinde bomba yüklü bir araçla sekiz kişiyi öldüren Breivik, İşçi Partisi'nin kampındaki çoğu genç 69 kişiyi katletmişti.
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