        Haberler Dünya ABD'li bakan Epstein ile yemek yediğini teyit etti | Dış Haberler

        ABD'li bakan Epstein ile yemek yediğini teyit etti

        ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Jeffrey Epstein'ın adasında öğle yemeği yediklerini doğruladı. Lutnick, "Adada öğle yemeği yedik, bu doğru, bir saat boyunca ve tüm çocuklarım, dadılarım ve eşimle birlikte oradan ayrıldık." diye konuştu.

        Giriş: 10.02.2026 - 22:31 Güncelleme: 10.02.2026 - 22:31
        ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, kendisi ve ailesinin yıllar önce, milyarder Jeffrey Epstein'ın adasında öğle yemeği yediklerini söyledi.

        Lutnick, ABD Senatosunun Ödenekler Komitesi'nde "Ticaret Bakanlığında Geniş Bant Dağıtım Finansmanının Gözden Geçirilmesi" isimli oturumda konuştu.

        Oturumda söz alan Senatör Chris Van Hollen, Lutnick'in reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısına değindi.

        Van Hollen, "Mesele Epstein ile bağlantılı olarak herhangi bir yanlışlık yapmanız değil, onunla olan ilişkinizin boyutunu Kongre'ye, Amerikan halkına ve onun eylemlerinin mağdurlarına tamamen yanlış tanıtmış olmanız." dedi.

        Lutnick'in 2005 yılında eşiyle birlikte karşılaştığında "Epstein'in cinsel imalarının kendisini iğrendirdiğini" söylediğini ve sonrasında bir daha Epstein ile bir şey yapmadığını ima ettiğini kaydeden Van Hollen, ancak bunun doğru olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

        Van Hollen, "Epstein dosyalarından yakın zamanda ortaya çıkan bilgiler, ifadelerinizin en iyi ihtimalle son derece yanıltıcı olduğunu gösteriyor. Dosyalar, Epstein ile sonraki 13 yıl boyunca, 2008'de bir reşit olmayan kız çocuğunun ve bir sekreterin fuhuşa teşebbüsten mahkum edildikten çok sonra bile etkileşimde bulunduğunuzu gösteriyor. Bu, şu anda yürüttüğünüz göreve uygunluğunuzu ve bu komite ve Kongre önündeki güvenilirliğinizi sorgulatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        "Adada öğle yemeği yedik"

        Lutnick de Senato'da durumu açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Epstein ile New York'ta yanındaki eve taşındığında tanıştığını anlattı.

        Daha sonra geçen 14 yılda hatırlayabildiği kadarıyla Epstein ile altı yıl sonra ve ondan bir buçuk yıl sonra "iki kez" görüştüğünü ve bir daha görüşmediğini kaydeden Bakan Lutnick, "Muhtemelen, milyonlarca belgenin arasında, beni onunla ilişkilendiren belki 10 e-posta vardır. 14 yıllık bir süre boyunca onunla hiçbir ilişkim olmadı. O kişiyle neredeyse hiçbir bağlantım yoktu." dedi.

        Aile tatili için teknedeyken Epstein ile öğle yemeği yediğini doğrulayan Lutnick, eşi, dört çocuğu ve dadıları ile başka bir çift ve çocuklarının da orada olduğunu ifade etti.

        Lutnick, "Adada öğle yemeği yedik, bu doğru, bir saat boyunca ve tüm çocuklarım, dadılarım ve eşimle birlikte oradan ayrıldık." diye konuştu.

        Adayı ziyaret ettiğinde uygunsuz bir şey görüp görmediğine dair soru üzerine Lutnick, gördüğü tek şeyin adada Epstein için çalışan personeller olduğunu dile getirdi.

        "Saklayacak bir şeyim yok"

        Lutnick, Epstein'ın New York'taki evinde akşam yemeği yiyip yemediği sorusuna da "Hayır." yanıtını verdi.

        Dosyanın eksiksiz olmasını sağlamak için, Epstein ile ilgili sahip olduğu tüm kayıtları paylaşmaya hazır olup olmadığı sorusu üzerine de Lutnick, "Kesinlikle, saklayacak hiçbir şeyim yok." ifadesini kullandı.

