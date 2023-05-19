Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD'li Cumhuriyetçi milletvekili Biden'ın azledilmesi için harekete geçti

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Vekil Marjorie Taylor-Greene, ülkenin sınır güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle Başkan Joe Biden'ın azledilmesi için harekete geçmeye hazırlanıyor

ABD'li Cumhuriyetçi milletvekili Biden'ın azledilmesi için harekete geçti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Vekil Marjorie Taylor-Greene, ülkenin sınır güvenliğini ve dolayısıyla ulusal güvenliğini sağlayamamakla itham ettiği Başkan Joe Biden'ın azledilmesi için gerekli adımları atmaya hazırlanıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Milletvekili Greene, Kongre'de yaptığı basın toplantısında, Biden'ın azledilmesi için suçlama dayanaklarını meclise sunmaya hazırlandığını açıkladı.

Greene, Biden'ın "sistematik olarak ülkeyi mahvettiğini" öne sürerek, "Biden, göçmenlik yasalarını uygulamayı ve sınırlarımızı güvence altına almayı reddederek kasıtlı olarak ulusal güvenliğimizi tehlikeye attı ve 170'ten fazla ülkeden yaklaşık 6 milyon yasa dışı (göçmenin) ülkemizi işgal etmesine izin verdi." ifadesini kullandı.

Biden'ı kasten yasanın gerekliliklerini yerine getirmemekle suçlayan Greene, sınırdaki güvenlik zafiyeti nedeniyle fentanil kaynaklı ölümlerden de Başkan'ı sorumlu tuttu.

Greene, Biden'ın gerekli önlemleri almayarak "Amerikan vatandaşlarının hayatlarını tehlikeye attığını" iddia ederek, "Biden'ın anayasal görevini bariz bir şekilde ihlal etmesi ulusal güvenliğimize doğrudan bir tehdittir. Bu nedenle Biden, ABD Başkanı olarak hizmet etmeye uygun değil." şeklinde konuştu. Greene, bu nedenle Biden'ın azledilmesi gerektiği görüşünü savundu.

Cumhuriyetçi milletvekilinin azil talebiyle ilgili Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde harekete geçilse dahi Senato'da Demokratların çoğunlukta olması nedeniyle söz konusu adımın bir sonuca varması beklenmiyor.

Greene, benzer şekilde dün, yargıyı Cumhuriyetçilere karşı militarize ettiğini savunduğu Adalet Bakanı Merrick Garland, düzensiz göçmen sorunuyla mücadele edemediğini öne sürdüğü İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve Biden yönetimini desteklemeyenlere karşı adımlar attığını iddia ettiği FBI Direktörü Christopher Wray'in azli için de suçlama dayanaklarını meclise sunmuştu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CAN KAYBI ARTIYOR! İtalya'da 100 yılın en kötü sel felaketi: 13 kişi hayatını kaybetti - Son dakika haberler
DÜNYA 100 yılın en kötü sel felaketi: Can kaybı artıyor!
Stoltenberg'den NATO ülkelerine çağrı
DÜNYA Stoltenberg'den NATO ülkelerine çağrı
Cumhuriyetçi Vali DeSantis, başkan adaylığını duyuracak
DÜNYA Cumhuriyetçi Vali DeSantis, başkan adaylığını ...
New York batıyor! Gökdelenler şehri her yıl batırmaya başladı!
DÜNYA New York batıyor!
Eski NATO komutanından "Ukrayna'nın beklenen karşı harekatı"na ilişkin uyarı
DÜNYA Eski NATO komutanından ABD'ye 'nükleer' tavsiyesi
ABD'de Cumhuriyetçi Senatörler, Rusya ile imzalanan "New START"a alternatif tasarı hazırladı
DÜNYA ABD'de Rusya ile imzalanan anlaşmaya alternatif ...
Dışişleri Bakanlığı, Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı
DÜNYA Dışişleri Mescid-i Aksa baskınını kınadı
Zelenskiy ve Çinli diplomat arasında kritik görüşme
DÜNYA Zelenskiy ve Çinli diplomat arasında kritik görüşme
ABD'nin Montana eyaleti, TikTok'u yasaklayan ilk yerel yönetim oldu
DÜNYA ABD'de bir eyalet TikTok'u yasakladı
ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kishida ile görüştü
DÜNYA ABD Başkanı Biden, Japonya Başbakanı Kishida ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.