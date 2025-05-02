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        Haberler Dünyadan ABD'li şarkıcı Jill Sobule, yangında öldü - Magazin haberleri

        Şarkıcı Jill Sobule, hayatını kaybetti

        ABD'li şarkıcı Jill Sobule'un, evinde çıkan yangında hayatını kaybettiği açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 09:09 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:09
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        Yangında hayatını kaybetti
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        Jill Sobule'un menajeri John Porter, yaptığı açıklamada; 66 yaşındaki şarkıcının dün Minneapolis'teki evinde çıkan yangının ardından vefat ettiğini duyurdu. Porter; "Müzik kültürümüze işlemiş ve insan hakları savunucusunu kaybettik" dedi.

        Jill Sobule, 1995'te çıkardığı, 'Kissed A Girl' şarkısıyla şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştı. 30 yıllık müzik kariyeri boyunca 12 albüm yayınlayan şarkıcı, 1995 yapımı 'Clueless' filminin müziklerine de imza atmıştı.

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