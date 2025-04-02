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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Booker, Trump'ın politikalarını protesto için 25 saat kürsüde konuşarak rekor kırdı | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Booker, Trump'ın politikalarını protesto için 25 saat kürsüde konuşarak rekor kırdı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını protesto etmek kürsüye çıkan Demokrat Senatör Cory Booker, 25 saat 4 dakika konuşarak rekor kırdı. Booker, amacının Trump'ın "yanlış politikalarına" dikkati çekmek olduğunu belirtti.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 07:28 Güncelleme: 02.04.2025 - 07:28
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını protesto eden Demokrat Senatör Cory Booker, Genel Kurul kürsüsündeki 25 saati geçen konuşmasıyla "Senatodaki en uzun konuşma" rekoruna imza attı.

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        25 SAAT 4 DAKİKA KONUŞTU

        ABD Senatosu Genel Kurulunda yerel saatle pazartesi 19.00'da başladığı konuşmasını 25 saat 4 dakika sonra tamamlayan Demokrat Senatör Booker, ülkede gündem oldu.

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        REKORA İMZA ATTI

        ABD medyasının da canlı yayınladığı konuşmasında uzun uzun Trump yönetiminin bütçe kesintilerini, federal yönetimdeki işten çıkarmaları, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yönetimindeki bütçe daraltma operasyonlarını eleştiren Booker, bir rekora imza attı.

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        "ÜLKEMİZİN BİR KRİZ İÇİNDE OLDUĞUNA İNANIYORUM"

        Konuşmasının başında, "Fiziksel olarak gücüm yettiği sürece Birleşik Devletler Senatosunun normal işlerini aksatmak niyetiyle ayağa kalkıyorum. Bu gece ayağa kalkıyorum çünkü ülkemizin bir kriz içinde olduğuna inanıyorum." diyen Booker, gece boyunca sürdürdüğü konuşmasına salı akşam saatlerine kadar devam etti.

        Booker, Sosyal Güvenlik, Medicaid ve göçmenlik de dahil olmak üzere ülke gündemindeki temel konuların tamamına temas eden açıklamalar yaptı.

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        KÜRSÜDEN HİÇ AYRILMADI

        Herhangi bir yasa çalışmasını engellemediği veya bir yasağı ihlal etmediği için konuşmasının önünde herhangi bir engel bulunmayan Booker, Senato Genel Kurulu ara vermeyip dağılmasın diye kürsüden hiç ayrılmadı.

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        25 saat 4 dakika süren konuşması "Senato tarihinin en uzun konuşması" olarak kayıtlara geçerken, Booker, amacının Trump'ın "yanlış politikalarına" dikkati çekmek olduğunu belirtti.

        ABD Senatosunda bugüne kadarki en uzun konuşma, 2003 yılında ölen Senatör Strom Thurmond'un, 1957 yılında Medeni Haklar Yasasına karşı çıkmak için 24 saat 18 dakikalık konuşması olarak kayıtlara geçmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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