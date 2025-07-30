ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının durdurulması için Senato'ya "baskı" yapacağını belirtti

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, İsrail'in ablukası altında olan ve kıtlığa sürüklenen Gazze'deki duruma karşı çıkarak, Senato'daki oylamada İsrail'e silah satışının yasaklanması yönünde oy verilmesi için "baskı yapacağını" belirtti.

Sanders, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'de süren saldırılarını "korkunç" olarak nitelendirdi.

Kongrenin İsrail'e fon sağlamayı bırakmasının vaktinin geldiğini vurgulayan Sanders, "ABD, çocukları aç bırakan bir hükümeti desteklememeli." ifadesini kullandı.

Sanders, paylaşımında "Sanders, Gazze'de açlık sürerken İsrail'e silah satışlarının durdurulması amacıyla oy vermek için baskı yapacak." başlıklı yazılı açıklamasına yer verdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine sağlanan 675,7 milyon dolarlık silah satışını yasaklamak için Senatonun oylama yapacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD vergi mükellefleri, ırkçı ve aşırılıkçı Netanyahu hükümetine destek olarak on milyarlarca dolar harcadı. Artık yeter. Vergi ödeyenlerin paralarını çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılar olan yaklaşık 60 bin Filistinliyi öldüren ve 143 bini aşkın kişiyi yaralayan bir hükümete harcamaya devam edemeyiz. Gazze'ye insani yardımı engelleyen, devasa kıtlığa yol açan ve halkı aç bırakan bir hükümeti desteklemeye devam edemeyiz."