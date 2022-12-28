ABD’li ünlü yapımcı dolandırıcılara 56 milyon TL kaptırdı

Taub, şikayet dilekçesinde başına gelen olayı şöyle anlattı “Sosyal medyada kendisinin de ABD’li ve sinema yatırımcısı olduğunu belirten Alex Quin adlı biriyle tanıştım. Sinema yatırımları ile ilgili konuşmalarımız oldu. İkna edici bilgilerle konuşuyordu. Yatırımlar konusunda bana yardım edebileceğini söylüyordu.”

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Taub, şikayet dilekçesinde 3 milyon dolar (56 milyon lira) parasını dolandırıcılara kaptırdığını söyledi.

Nijerya uyruklu şüpheli Cyril Amechi E.

3 MİLYON DOLAR GÖNDERDİ

Konuşmaların sıklaştığını anlatan Taub “3 Aylık bir görüşme olmuştu. Benden para istedi. Faiziyle geri vereceğini söyledi “ dedi. İddiaya göre Etta, sosyal medyada konuştuğu bu kişiye 3 milyon dolar para gönderdi. Ve bir süre sonra gönderdiği parasını faiziyle geri almayı bekledi. Ancak bir türlü parası geri gelmedi.

ABD’DEN GELDİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Ancak beklediği cevapları alamadığı ve parasını da geri alamadığını anlatan Taub, dolandırıldığını anladı. Şikayetinde, dolandırılan kişinin Türkiye’de olduğunu öğrendiğini bunun üzerine ABD’den İstanbul’a gelerek şikayetçi olduğunu söyledi.