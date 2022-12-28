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ABD’li ünlü yapımcı dolandırıcılara 56 milyon TL kaptırdı

ABD’li ünlü sinema yapımcısı, Lori Etta Taub’a sosyal medyada dolandırıcıların kurbanı oldu. Kendisini ABD vatandaşı ve yatırım danışmanı olduğunu söyleyen dolandırıcıya 3 milyon dolar 56 milyon lira) kaptırdı. Dolandırıldığını fark eden Etta, Dolandırıcının Türkiye’den yazdığını tespit edince soluğu İstanbul’da Türk polisinde aldı. Siber polisi düzenlediği operasyonla biri Nijerya uyruklu olduğu belirlenen 4 dolandırıcıyı yakaladı

ABD'li ünlü yapımcı dolandırıcılara 56 milyon TL kaptırdı
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ABD’nin ünlü sinema yapımcıları arasında yer alan Lori Etta Taub, bir süre önce İstanbul’a gelerek soluğu avukatıyla Cumhuriyet savcılığında aldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Taub, şikayet dilekçesinde 3 milyon dolar (56 milyon lira) parasını dolandırıcılara kaptırdığını söyledi.

Taub, şikayet dilekçesinde başına gelen olayı şöyle anlattı “Sosyal medyada kendisinin de ABD’li ve sinema yatırımcısı olduğunu belirten Alex Quin adlı biriyle tanıştım. Sinema yatırımları ile ilgili konuşmalarımız oldu. İkna edici bilgilerle konuşuyordu. Yatırımlar konusunda bana yardım edebileceğini söylüyordu.”

Nijerya uyruklu ş&uuml;pheli Cyril Amechi E.
Nijerya uyruklu şüpheli Cyril Amechi E.

3 MİLYON DOLAR GÖNDERDİ

Konuşmaların sıklaştığını anlatan Taub “3 Aylık bir görüşme olmuştu. Benden para istedi. Faiziyle geri vereceğini söyledi “ dedi. İddiaya göre Etta, sosyal medyada konuştuğu bu kişiye 3 milyon dolar para gönderdi. Ve bir süre sonra gönderdiği parasını faiziyle geri almayı bekledi. Ancak bir türlü parası geri gelmedi.

ABD’DEN GELDİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Ancak beklediği cevapları alamadığı ve parasını da geri alamadığını anlatan Taub, dolandırıldığını anladı. Şikayetinde, dolandırılan kişinin Türkiye’de olduğunu öğrendiğini bunun üzerine ABD’den İstanbul’a gelerek şikayetçi olduğunu söyledi.

TESPİT EDİLDİ

Taub’un şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Savcılığın görevlendirdiği Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonrasında şüpheliyi belirledi. Kendisini Alex Quin olarak tanıtan kişinin Nijerya uyruklu Cyril Amechi E. olduğu anlaşıldı.

BİRİ NİJERYALI 4 ŞÜPHELİ

Yapılan araştırmaların ardından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Nijerya uyruklu Cyril Amechi E. ile Türk vatandaşları N.B., R.A. ve D.D., isimli 4 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda bir miktar para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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