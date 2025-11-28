Habertürk
        Haberler Dünya ABD'lilerin yarısına yakını, 10 yıl içinde nükleer savaşa girme ihtimalini yüksek görüyor | Dış Haberler

        ABD'lilerin yarısına yakını, 10 yıl içinde nükleer savaşa girme ihtimalini yüksek görüyor

        ABD'lilerin yaklaşık yarısı, ülkenin 10 yıl içinde nükleer savaşa girme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:10 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:10
        ABD'de çarpıcı 'nükleer savaş' anketi
        YouGov araştırma şirketi tarafından 30 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında yapılan ankete 1148 kişi katıldı.

        Ankete katılanların yüzde 46’sı, ABD’nin 10 yıl içinde nükleer çatışmaya "çok" veya "biraz" olası şekilde dahil olacağını, yüzde 37’si ise böyle bir ihtimali düşük gördüğünü belirtti.

        Nükleer savaş beklentisinin siyasi görüşe göre değiştiği görülen ankette, Demokratların yüzde 57’si, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 37’si, nükleer savaş ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

        Küresel güvenliğe ilişkin endişelerin de yüksek seyrettiği yönünde görüşlerin öne çıktığı ankete göre, katılımcıların yüzde 69'u nükleer silahların dünyayı "daha tehlikeli bir yer" haline getirdiğine, sadece yüzde 9'u ise nükleer silahların güvenliği artırdığına inanıyor.

        Ayrıca ankete göre, Amerikalıların yüzde 44'ü teröristlerin veya suç örgütlerinin önümüzdeki 10 yıl içinde ABD içinde bir nükleer silah kullanabileceğini düşünüyor.

        Katılımcıların yüzde 52'sinin nükleer savaş ihtimalinin 10 yıl öncesine kıyasla bugün daha yüksek olduğunu savunduğu ankete göre, katılımcıların yüzde 56'sı ABD’nin nükleer silahları yalnızca bir nükleer saldırıya karşılık olarak kullanması gerektiğini, yüzde 21'i ise nükleer silahların hiçbir koşulda kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.

