Flake, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerin ardından Amerika'nın taahhüdünün, ihtiyaç duyulduğu sürece burada bulunmak olduğunu belirterek, "Ve bu sözümüzü tutuyoruz. Bu çalışmalarda Türk ortaklarımız ile birlikte çalışmaktan son derece büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

ABD’nin deprem felaketlerinin başından bu yana 235 milyon dolar yardım ilan ettiğini aktaran Flake, şunları söyledi: