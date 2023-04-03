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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake iftara katıldı, depremzedelere yemek dağıttı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden en çok etkilenen yerlerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iftara katıldı, depremzedelere yemek dağıttı.

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AA
  • ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake iftara katıldı, depremzedelere yemek dağıttı

    Flake, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği İslahiye ilçesi Demokrasi Meydanı'ndaki, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen çadırını ziyaret etti.

     

    Burada yemek dağıtımına eşlik eden Flake, depremzedelerin iftarına katıldı. 
  • ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake iftara katıldı, depremzedelere yemek dağıttı

    Flake, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerin ardından Amerika'nın taahhüdünün, ihtiyaç duyulduğu sürece burada bulunmak olduğunu belirterek, "Ve bu sözümüzü tutuyoruz. Bu çalışmalarda Türk ortaklarımız ile birlikte çalışmaktan son derece büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

    ABD’nin deprem felaketlerinin başından bu yana 235 milyon dolar yardım ilan ettiğini aktaran Flake, şunları söyledi:

     

     

     

     
  • ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake iftara katıldı, depremzedelere yemek dağıttı

    "Böyle bir felakette hükümetler arası yardımlardan çok daha fazlası gerekiyor. Bu nedenle ABD özel sektörünün de yapmış olduğu yardımları burada görmek son derece yüreklendirici. Bu tarihe kadar ABD özel sektörü ve STK'lerin katılımıyla sanırım 120 milyon dolar kadar yardım toplanmış bulunmakta. Bu hem özel sektörün hem de kişilerin birbirine yardım etmesinin ne kadar etkili olduğunun güzel bir örneğidir. 

    Bugün burada güzel çalışmaları görmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Özellikle bugünlerde, ramazan ayında bu çalışmalar daha büyük önem kazanıyor. Çünkü oruç tutan kişilerin aslında alışkın oldukları yemekleri yemesi önem kazanıyor."
  • ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake iftara katıldı, depremzedelere yemek dağıttı

    Birkaç hafta önce Washington DC'de senatör ve eski çalışma arkadaşlarıyla buluştuğunu hatırlatan Flake, "Bana Türkiye'deki felaketlere yeterli derecede yardım edilip edilmediğini sordular. Ben de evet diye cevap verdim. Bunun sebebi Türkiye'nin 5 kıtada 50'den fazla ülkede doğal afetlere yardım göndermiş olması. Dünya Türkiye'ye olan borcunu ödemekte. Şu anda dünya Türkiye'ye cömertçe yardım gönderiyor çünkü Türkiye de geçmişte aynı cömertlikle diğer ülkelere yardım göndermişti." dedi.

     

     
  • ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake iftara katıldı, depremzedelere yemek dağıttı

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