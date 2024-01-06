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        Haberler Sağlık ABD'nin bir eyaletinde reşit olmayan gençlere `cinsiyet değiştirme´ ameliyatı yasaklandı

        ABD'nin bir eyaletinde reşit olmayan gençlere `cinsiyet değiştirme´ ameliyatı yasaklandı

        ABD'nin Ohio Eyalet Valisi Mike DeWine dün düzenlendiği basın toplantısında, reşit olmayan gençlere cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yasaklandığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:28 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:37
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        ABD'de o eyalette reşit olmayanlara cinsiyet değiştirme ameliyatı yasaklandı
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        Ohio Valisi Mike DeWine, hizmet almak (hormon takviyesi, ilaç) için klinik ve hastanelere başvuracak halihazırda cinsiyet değiştirmiş gençler ve yetişkinler için de yeni idari kuralların yürürlüğe gireceğini belirtti. Vali konuşmasında, bu kararın hem gençler hem de ebeveynler için verildiğine dikkat çekerek, "Çocuklar için bu önemli tıbbi kararları, hükümetin değil ebeveynlerin vermesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        "YASAK SADECE TRANS GENÇLERİ DEĞİL YETİŞKİNLERİ DE KAPSIYOR"

        Vali Dewine, yasağın Ohio Sağlık Departmanı ve Bağımlılık Hizmetleri Departmanı'nın onayıyla yürürlüğe gireceğini belirterek sağlık kuruluşlarına cinsiyet değiştirmek için başvuran gençlerin neden cinsiyetlerini değiştirmek istedikleriyle ilgili `kimliksiz veriler´ toplanacağını ifade etti.

        CİNSİYET DEĞİŞTİRME YASAĞI TARTIŞMALARI

        Missouri eyaletinde, mayıs ayında Başsavcı Andrew Bailey tarafından yetişkinlerin ve çocukların ergenlik engelleyici ilaçlar, hormonlar ve ameliyat gibi cinsiyet değiştirme tedavileri alabilmeleri için bir yıldan fazla terapi görmelerini gerektiren yasa tasarısı, yetkililer tarafından uygun görülmeyerek feshedilmişti.

        Florida´da ise Haziran ayında cinsiyet değiştiren gençlerin ameliyat sonrası bakım almasını yasaklayan bir eyalet yasası, yetişkinlere de bakıma erişim konusunda yeni gereksinimler yüklemişti. Yasa, hormon tedavisi için hemşirelerin değil doktorların yetkili olduğunu belirterek internet üzerinden verilen reçete ve doktorla iletişim gibi hizmetleri kısıtlamıştı.

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