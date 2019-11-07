ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından ABD ordusunun boşalttığı noktalara Suriye rejimi ile Rusya girmeye başladı.

Devlet Başkan Donald Trump’ın ABD ordusunu Suriye'den çekme kararını açıklamasının ardından birçok nokta ve askeri üs boşaltılmaya devam ederken, Rakka’nın kuzeyinde bulunan Ayn İsa Kasabası'nda bulunan ABD üssüne Rusya girdi.

Rus askeri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABD’nin çekildiği üsse Rus bayrakları çekilirken üsse Rus ordusuna ait çok sayıda zırhlı araç ve ekipman sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, üsse Rusya tarafından mayına dayanıklı zırhlı araç Kamaz Typhoon, Rus devriye polislerinin de kullandığı zırhlı asayiş aracı Gaz Tiger-2, Ural-4320 tipi askeri sevkiyat kamyonları, BTR-82A devriye tankları ve Kamaz 5350 tipi askeri nakliye araçlarının yanı sıra çok sayıda silah ve mühimmat sevk edildi.

Rusya’nın askeri üsse toplamda 40 parça askeri araç ve ekipman gönderdiği öğrenildi. Rusya’nın askeri üsse sevkiyat yaptığı sırada Şam yönetimine bağlı güçlerin üs çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

YENİ ÜS İDDİASI

İsrailli Debka sitesi, Başkan Trump'ın çekilme kararına rağmen ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni üs kurma hazırlığında olduğunu iddia etti. Haberde Rusya'nın da bölgede kalıcı üs kurma niyetinde olduğu, Washington'un bu nedenle petrol sahalarının kontrolünü kaybetmemek için bölgeye yeniden asker sevk ettiği yorumu yapıldı.

'PETROLÜN KONTROLÜ BİZDE DEĞİL'

Bu arada Reuters ajansı, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, bölgedeki petrolün kontrolünün terör örgütü PKK'nın yerel uzantısı SDG'nin elinde olduğunu yazdı.

Adı açıklanmayan yetkili, "Yerel otoriteler, yerel toplulukların yararına petrolü işliyor. Burada, Dışişleri Bakanlığı’nda petrol sahalarıyla ne yapacağımıza dair yönetimden bir yönlendirme yok” dedi.

Başkan Trump'ın geçtiğimiz hafta, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için bölgede genişletilmiş askeri operasyona onay verdiği bildirilmişti.