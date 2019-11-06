Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaTrump, Suriye'deki petrol için yine asker gönderiyor

Trump, Suriye'deki petrol için yine asker gönderme planını onayladı

HABERTURK.COM

Barış Pınarı Harekatı döneminde Suriye'nin kuzeydoğusundaki askerlerini çekme kararı alan ABD lideri Donald Trump, petrol sahalarını koruma gerekçesiyle bölgeye asker gönderme planını onayladı.

ABD Suriye petrolü için geri dönüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını koruma gerekçesiyle, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgeye asker gönderme planını onayladı.

Associated Press haber ajansı, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Cuma günü savunma yetkilileriyle yaptığı toplantı sonucunda, Suriye'nin kuzeydoğusuna asker gönderme planına onay verdi.

Plana göre yüzlerce ABD askeri, Deyr ez-Zor ve Haseke arasında kalan, terör örgütü kontrolündeki 150 kilometrelik bölgeye konuşlandırılacak.

Trump'ın kararı, başından beri çekilme planına karşı çıkan askeri yetkililer tarafından 'zafer' olarak nitelendiriliyor.

Pentagon kaynakları, Suriye'ye gönderilecek yeni misyonda kaç asker bulunacağı konusunda bilgi vermekten kaçındı. Ancak adı gizli tutulan bir yetkili, 200'ü Suriye'nin güneyindeki El Tanf Üssü'nde bulunanlardan olmak üzere en az 800 askerin bölgeye gönderileceğini belirtti.

YASAL ZEMİN ARAYIŞI

Sadece birkaç hafta önce Suriye'deki Amerikan askeri varlığını sona erdirme kararı alan Başkan Trump'ın bölgeye yeniden asker gönderme planına yasal zemin bulmakta zorlandığı vurgulanıyor.

ABD askerlerinin DEAŞ'la mücadele için Suriye'ye gönderilmesinin yasal dayanağını 11 Eylül saldırılarından sonra çıkarılan 'Askeri Güç Kullanma Yetkisi' oluşturuyor. Yetki sayesinde Amerikan askerleri, herhangi bir uluslararası terörist eylemi engellemek için güç kullanma hakkına sahip oluyor.

Hukuk uzmanları, Trump'ın yeni misyonu, Suriye petrolünün DEAŞ'a karşı kullanılması amacıyla konuşlandıracağını söylüyor. Ancak petrolün Suriye rejim güçlerine ya da başka bir güce karşı korunması, yetki kapsamında olmuyor.

Askeri Güç Kullanma Yetkisi'nin Suriye gibi egemen bir devlete karşı yasal dayanak olarak kullanılmasının Kongre'nin onayı gerektireceği vurgulanıyor.

Terör örgütünün Suriye uzantısı SDG, ABD ordusunun desteğiyle, 2017'de Suriye'nin doğusundaki önemli petrol yataklarını kontrolü altına almıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Ürdün'de turistlere bıçaklı saldırı
DÜNYAAntik kentte turistlere saldırı
Myrtle Corbin kimdir? İki rahimli ve dört bacaklı kadın...
DÜNYAMyrtle Corbin kimdir?
Rusya'dan İdlib'de hava saldırısı: 3 ölü, 2 yaralı
DÜNYARusya çocuk hastanesini vurdu
Irak'ta yine kan aktı, ABD tepki gösterdi
DÜNYAABD'den Bağdat'a tepki
SON DAKİKA! İran 5,4'lük depremle sarsıldı
DÜNYAİran'da 5,5'lik deprem
Trump'a iki eyalette 'darbe'
DÜNYATrump'a sandıkta soğuk duş
İtalya iklim değişikliğini zorunlu müfredata ekliyor
DÜNYAİtalya'dan okullarda iklim atağı
Son dakika! Tel Abyad ve Rasulayn'da askeri mahkeme kuruldu - HABERLER
DÜNYATel Abyad ve Rasulayn'da askeri mahkeme kuruldu
'Moskova'nın Brexit'te parmağı var'
DÜNYA'Ruslar Brexit'e de müdahale etti'
Pompeo: Irak ve Lübnan İran yüzünden karıştı
DÜNYAPompeo'dan İran'a suçlama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X