ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın sözcüsü konuştu: Trump rahat bir nefes aldı, çok mutlu!

"Trump rahat bir nefes aldı, çok mutlu!" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

20 Ocak'ta görevini başkan Joe Biden'a devreden, ABD'nin eski başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının da askıya alınmasıyla sessizliğini koruyor. Trump'ın sözcüsü Jason Miller ise verdiği röportajda 'Trump hayatından gayet mutlu, rahat bir nefes aldı' açıklamasında bulundu.

Eski başkan Donald Trump'ın sözcülüğünü yapan Jason Miller, The Sunday Times'a verdiği röportajda Trump hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

"NEFRET SÖYLEMLERİNE MARUZ KALMAMAK ÇOK İYİ"

Eski Başkan Trump'ın öncekinden çok daha mutlu hissettiğini aktaran Miller, "Trump, sosyal medyada olmamak ve nefret söylemlerine maruz kalmamanın aslında çok iyi olduğunu söylüyor. Bu Melania Trump'ın hoşuna giden bir şey oldu. Melania, eşi Trump'ın çok daha mutlu olduğunu ve keyifli olduğunu söyledi." dedi.

Miller, "Başkan ayrılırken çok iyi bir ruh hali içindeydi ve ailesiyle duygusal anlar yaşadı. Yıllardır ilk kez başkanın gerçekten rahatlamış olduğunu gördüm. ABD tarihinde sadece 45 kişi dünyanın omuzlarında olmasının nasıl bir şey olduğunu tecrübe etti ve dört yıldır ilk kez her şeyin sorumluluğun onda olmadığını bilerek rahat nefes aldı" ifadelerini kullandı.

"AZLEDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Trump azledilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Miller, O beraat edecek. Suçlu olmasını gerektirecek gerçek bir senaryo yok. Başkanın 6 Ocak'taki şiddet eylemlerini korkunç bulduğunu düşündüğünü biliyorum, bundan tiksindi. Şiddet eylemlerine katılan herkes mutlaka yargılanmalıdır. Başkan, kanun ve düzenin savunucusudur. Bu tür davranışlara göz yumacağını düşünmek için kafanız oldukça kalın olmalı." değerlendirmesinde bulundu.