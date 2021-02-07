ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın sözcüsü konuştu: Trump rahat bir nefes aldı, çok mutlu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın sözcüsü konuştu: Trump rahat bir nefes aldı, çok mutlu!
ABONE OL

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın sözcüsü konuştu: Trump rahat bir nefes aldı, çok mutlu!

Sosyal medya hesapları askıya alınan ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın, görevi bıraktığı günden bu yana sessizliğini koruyor. Trump'ın sözcüsü Jason Miller ise, Trump'ın hayatından gayet mutlu olduğunu söyleyerek, "Sosyal medyada olmamanın ve nefret söylemlerine maruz kalmamanın aslında çok iyi olduğunu söylüyor. Rahat bir nefes aldı" dedi

SON DAKİKA: ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın sözcüsü konuştu: Trump rahat bir nefes aldı, çok mutlu!
"Trump rahat bir nefes aldı, çok mutlu!"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

20 Ocak'ta görevini başkan Joe Biden'a devreden, ABD'nin eski başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının da askıya alınmasıyla sessizliğini koruyor. Trump'ın sözcüsü Jason Miller ise verdiği röportajda 'Trump hayatından gayet mutlu, rahat bir nefes aldı' açıklamasında bulundu.

Eski başkan Donald Trump'ın sözcülüğünü yapan Jason Miller, The Sunday Times'a verdiği röportajda Trump hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

"NEFRET SÖYLEMLERİNE MARUZ KALMAMAK ÇOK İYİ"

Eski Başkan Trump'ın öncekinden çok daha mutlu hissettiğini aktaran Miller, "Trump, sosyal medyada olmamak ve nefret söylemlerine maruz kalmamanın aslında çok iyi olduğunu söylüyor. Bu Melania Trump'ın hoşuna giden bir şey oldu. Melania, eşi Trump'ın çok daha mutlu olduğunu ve keyifli olduğunu söyledi." dedi.

Miller, "Başkan ayrılırken çok iyi bir ruh hali içindeydi ve ailesiyle duygusal anlar yaşadı. Yıllardır ilk kez başkanın gerçekten rahatlamış olduğunu gördüm. ABD tarihinde sadece 45 kişi dünyanın omuzlarında olmasının nasıl bir şey olduğunu tecrübe etti ve dört yıldır ilk kez her şeyin sorumluluğun onda olmadığını bilerek rahat nefes aldı" ifadelerini kullandı.

"AZLEDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Trump azledilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Miller, O beraat edecek. Suçlu olmasını gerektirecek gerçek bir senaryo yok. Başkanın 6 Ocak'taki şiddet eylemlerini korkunç bulduğunu düşündüğünü biliyorum, bundan tiksindi. Şiddet eylemlerine katılan herkes mutlaka yargılanmalıdır. Başkan, kanun ve düzenin savunucusudur. Bu tür davranışlara göz yumacağını düşünmek için kafanız oldukça kalın olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB Öğretmen atamaları 2021 son dakika açıklamalar
DÜNYAÖğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Koronavirüs ilk kez nerede görüldü? Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama - Haberler
DÜNYAKovid-19 ilk kez orada görülmüştü! DSÖ'den flaş ...
ÖNEMLİ MESAJLAR: Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Yama olamayız, ayrı devlet olduğumuz kabul edilmeli
DÜNYA"Yama olamayız, ayrı devlet olduğumuz kabul edilmeli"
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden: Trump'ın düzensiz davranışları var, istihbarat raporlarına erişim sağlamamalı
DÜNYA'Trump, istihbarat raporlarına erişim ...
Mısır'da iki aracın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü
DÜNYAMısır'da korkunç kaza: 11 ölü
Gürcistan'da Kovid-19 tedbirleri sokağa çıkma yasağına rağmen protesto edildi
DÜNYATiflis'te korona kısıtlamasına tepki!
Hollanda’da gençlerin yüzde 82'si tükenmişlik sendromu riski altında
DÜNYAHollanda’da gençlerin yüzde 82'si tükenmişlik ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Libya yönetimine tebrik telefonu
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Libya yönetimine ...
Beyaz Saray'da Cemal Kaşıkçı hazırlığı!
DÜNYABeyaz Saray'da Cemal Kaşıkçı hazırlığı!
Myanmar'da askeri cunta mobil internet erişimini askıya aldı
DÜNYAMyanmar'da askeri cunta mobil internet erişimini ...