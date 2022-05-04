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Haberler Enerji
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ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 300 bin varil arttı

ABD'nin ham petrol stokları arttı
AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 300 bin varil (yüzde 0,3) artarak yaklaşık 415 milyon 700 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 167 bin varil düşeceği yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 3 milyon 100 bin varil (yüzde 0,6) azalışla 550 milyon varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 200 bin varil (yüzde 1) azalışla 228 milyon 600 bin varil oldu.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 397 bin varil artarak 6 milyon 332 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 147 bin varil azalarak 3 milyon 574 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 23-29 Nisan haftasında 6 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 353 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Nisan 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 12 milyon varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaşarak 13 milyon varil olması bekleniyor.

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