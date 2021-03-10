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ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı: Çin 6 yıl içinde Tayvan'ı işgal edebilir

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komisyonu'nu bilgilendiren Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Philip Davidson, Washington'ın dünya liderliği rolünü 2050'ye kalmadan devralmak istediğini söylediği Pekin'in 6 yıl içinde Tayvan'ı işgal edebileceğini iddia etti.

ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı: Çin 6 yıl içinde Tayvan'ı işgal edebilir
HABERTURK.COM / Ajanslar

Geçen hafta "Son zamanlarda Çin'in Tayvan yakınlarında hava hareketliliğinde bir artış gözlemliyoruz. Buna bombardıman, savaş ve keşif uçaklarının uçurulması dahil. Hatta Tayvan'ın hava savunma tanımlama alanına girecek kadar ileri gittiler" açıklamasını yapan ABD'nin Hint-Pasifik Komutanı, dün Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu'nu bilgilendirdi.

Çin'in büyüyen askeri gücünün ABD tarafından gerektiği gibi geri püskürtülmemesinin Pekin'i kendi zihniyetine göre mevcut uluslararası düzeni yeniden oluşturma planlarını hızlandırmaya teşvik ettiğini söyleyen Oramiral Davidson, "ABD'nin ve kurallara dayalı uluslararası düzendeki liderlik rolümüzün yerini alma hırslarını ivmelendirdiklerinden endişeleniyorum" diyerek ekledi:

"Uzun zamandır bunu 2050 yılına kadar yapmak istediklerini söylüyorlardı. Bu hedefi öne çektikleri konusunda endişeliyim."

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Çin ordusunun baskılarını artırmasının ardından 8 Mart'ta adanın kuzeyindeki bir donanma üssünü ziyaret etmişti.

Tayvan adasının kuzeyindeki Keelung limanındaki 131. filoda incelemelerde bulunan Tsai, "Tayvan Silahlı Kuvvetlerinin cesur askerlerinin adanın bağımsızlığını koruma konusundaki kararlığını gösterdiğini" söylemiş, "Vatanımızın hiçbir parçasını teslim edemeyiz." ifadesini kullanmıştı.

"ÇİN, 21. YÜZYILDA EN BÜYÜK STRATEJİK TEHDİT"

Bu yılın sonunda emekli olacak olan Oramiral Philip Davidson, '21. yüzyılda güvenliğe yönelik en büyük uzun vadeli stratejik tehdit' diye nitelediği Çin'e karşı konvansiyonel caydırıcılığın kaybedilmekte olduğu uyarısını yaptı.

Hint-Pasifik'te askeri dengenin giderek ABD ile müttefiklerinin aleyhine döndüğü ikazında bulunan Davidson, "Bu dengesizlikle, kuvvetlerimizin etkili bir karşılık vermesine mahal bırakmadan Çin'i tek taraflı statükoyu değiştirmeye cesaretlendirebilecek risklerin yığılmasına yol açıyoruz" dedi.

"SALDIRGANLIĞA EĞİLİMLİLER"

Avantajlı olduğuna inanması halinde bunu kullanacağına dair her türlü işareti veren Çin'in geliştirdiği sistemler, kabiliyetler ve takındığı tavırla saldırganlığa eğilimli olduğunu gösterdiği' iddiasında bulunan Davidson, Pekin'in Hong Kong, Hindistan'la Fiili Kontrol Hattı, Uygur, Tibet politikalarını buna örnek oluşturduğunu öne sürdü.

Sırada Guam ve Tayvan'ın olabileceğini iddia eden amiral, "Hırslarından birinin Tayvan olduğu aşikar. Bence bu tehdit bu on yılda kendini gösteriyor. Aslında gelecek 6 yılda" dedi.

"GUAM ADASI HEDEFTE"

ABD'nin Pasifik'teki Guam Adası'nın bugünden hedef olduğunu ileri süren komutan, Çin'in savaş sebebi saydığı ABD'nin Tayvan'a son teknoloji ürünü silah satışlarının devam etmesini ve Guam'a Aegis füze sistemlerinin konuşlandırılmasını Kongre üyelerinden talep etti.

Geçen yıl kabul edilen Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) kapsamında 27.3 milyar dolara mal olacak Pasifik Caydırıcılık Girişimi'nin (PDI) öncelikleri arasında 1.6 milyar dolarlık Aegis sistemlerinin konuşlandırılması da var.

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