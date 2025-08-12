ABD'nin önceki dışişleri bakanı Blinken, Avrupalıların Filistin'i tanıma kararını 'aceleci' buldu

Blinken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi için kaleme aldığı yazıda Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanımaya yönelik kararını değerlendirdi.

Kararın ahlaki açıdan doğru olduğunu ve 140'tan fazla ülkenin iki devletli çözümü desteklediği bir dünyada uluslararası toplumun ortak kanısını yansıttığını söyleyen Blinken, bu adımların zamanlamasını ise eleştirdi.

Blinken, Filistin devletini tanıma konusunda Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın "çok hızlı" davrandığını ve "planlarının işe yaramayacağını" belirtti.

Önceliğin "Gazze'deki kıtlığın önlenmesine, esirlerin kurtarılmasına ve çatışmaların bitmesine" verilmesi gerektiğini savunan Blinken, "İki devletli çözüm daha sonra konuşulabilir." ifadesini kullandı.

Blinken, Filistin devletinin tanınma sürecine ilişkin "Başlangıç ve bitiş noktalarının belirlenmesi şart çünkü kimse, bitmeyen bir süreci kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'i tanıma "şartlara bağlı olmalı"

Blinken, Filistin'i tanımanın bazı şartlar dahilinde olması gerektiğini savunarak "İsrail'in, varlığını reddeden bir Filistin devletini kabul etmesinin beklenemeyeceğini" belirtti.