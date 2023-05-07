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ABD'nin Texas eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

ABD'nin Texas eyaletinde bir alışveriş merkezine giren saldırgan, gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8 kişiyi öldürdü

ABD'nin Texas eyaletindeki silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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ABD'nin Texas eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir alışveriş merkezine giren saldırganın, 8 kişiyi öldürdüğü, 7 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

Allen İtfaiye Departmanı Şefi Jonathan Boyd, basın açıklamasında, ölü ele geçirilen zanlının, 8 kişiyi öldürdüğünü, en küçüğü 5 yaşında olan 7 kişiyi de yaraladığını belirtti.

Boyd, söz konusu olayda, saldırgan dahil 7 kişinin olay yerinde, iki kişinin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 3'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.

Allen Police Departmanı Şefi Brian Harvy de olaya şahit olan bölge halkına, "Elinde olayla ilgili video kaydı olan, önemli bir şeye şahit olanlar FBI'ı arasın." çağrısında bulundu.

Harvy, daha önce yaptığı açıklamada, Allen Premium Outlets isimli alışveriş merkezinde, insanlara rastgele ateş eden saldırganın, etkisiz hale getirildiğini aktarmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, alışveriş merkezinin dışında yerde yatan insanların olduğu görülmüştü.

Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili "tarif edilemez bir trajedi" ifadesini kullanmıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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