ABD Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, AeroVironment Inc. (AV) şirketiyle imzalanan yeni sözleşme, arazide konuşlu ABD piyadesine düşman tanklarını, hafif zırhlı araçlarını, sığınaklardaki hedefler ile sütre gerisindeki düşman piyadesini uzaktan imha etme imkan ve kabiliyeti kazandırmayı amaçlıyor.

İhalenin 26 Ağustos 2029'da tamamlanması öngörülüyor.

Öte yandan The War Zone'un, adı açıklanmayan bir AV şirket yetkilisine dayandırdığı haberine göre de söz konusu sözleşmeyle Kara Kuvvetleri, "Switchblade 300" ve "Switchblade 600" türde kamikaze dron tedarik edecek.

AeroVironment Başkan Yardımcısı ve Gezici Mühimmat Sistemleri Genel Müdürü Brett Hush, ABD ordusunun bu kritik ve acil ihtiyacı için Switchblade serisinin seçilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek "Bu son sözleşme, sistemimizin olgunluğunun ve etkililiğinin yanı sıra AV'nin bu son teknoloji çözümleri hızla üretip arazideki kullanıcılara sunmaya yönelik stratejik konumunun altını çiziyor." açıklamasını yaptı.

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Switchblade 300 ve 600

Switchblade 300 ve 600, tek personel tarafından kullanılabilen, fırlatma tüpünden ateşlenen kamikaze türü gezici mühimmat olarak biliniyor.