ABD seçim anketi sonuçları ile adayların oy oranları ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri 60. başkanlık seçimleri, bugün düzenleniyor. 5 Kasım seçimlerinde hem ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni başkan hem de Senato ile Temsilciler Meclisinin yeni üyeleri belirlenecek. ABD'de yapılan güncel bir anket, Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın yarışı yakın götürdüğünü gösterdi. Peki, ABD seçim anketi sonuçları nasıl, hangi aday önde, Trump mı Harris mi? İşte, 2024 ABD başkanlık seçim anketi sonuçları ile Trump ve Harris oy oranları…