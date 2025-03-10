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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Irak Başbakanı, Bağdat'ın gaz ithalatı muafiyetinin kaldırılmasını görüştü - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Irak Başbakanı, Bağdat'ın gaz ithalatı muafiyetinin kaldırılmasını görüştü

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Irak'ın İran'dan doğalgaz ithalatına uygulanan muafiyetin kaldırılmasının, İran'a yönelik "azami baskı politikası" ile bağlantılı olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 07:36 Güncelleme: 10.03.2025 - 07:36
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        Irak ABD ile görüştü
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        Irak Başbakanlık Basın Ofisi’nin açıklamasına göre, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Waltz ile telefon görüşmesi yaptı.

        ABD yönetiminin Irak’ın elektrik üretimi için İran’dan doğalgaz ithalatına yönelik muafiyeti iptali meselesinin ele alındığı görüşmede Waltz, söz konusu muafiyetin kaldırılmasının, Tahran'a yönelik "azami baskı politikası" ile bağlantılı olduğunu vurguladı.

        Waltz, bu durumun Irak'ın istikrarı üzerinde olası olumsuz etkilerinin önlenmesi için ikili koordinasyonun önemini dile getirdi.

        Başbakan Sudani de Irak'ın ABD ile ekonomik ilişkilerini genişletme konusundaki kararlılığını teyit ederek, Amerikan şirketlerini büyüyen Irak pazarına yatırım yapmaya teşvik etti.

        ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Daniel Rubinstein, Irak'ın İran'dan yaptığı doğalgaz ithalatının ABD yaptırımlarının dışında olduğunu belirtmişti.

        ABD yönetiminin, Irak'ın İran'dan doğalgaz ithalatıyla ürettiği elektrik için İran'a ödeme yapmasına izin veren muafiyeti iptal ettiği belirtilmişti.

        Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, İran gazına yönelik ABD muafiyetinin yenilenip yenilenmemesi ihtimaline karşı tüm senaryoları değerlendirdiklerini söylemişti.

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