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        ABD ve İsrail, sızdırılan istihbaratı görüştü

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bakan Lloyd Austin'in, İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili olarak İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile görüştüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 01:28 Güncelleme: 23.10.2024 - 01:29
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        ABD ve İsrail, sızdırılan istihbaratı görüştü
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        Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, gazetecilerin İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD gizli belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili ABD ile İsrail arasında görüşme olup olmadığı sorusuna karşılık, "Evet Bakan Austin, İsrailli mevkidaşı ile görüştü ancak bu mahrem görüşmeye dair detay veremeyeceğim." dedi.

        Ryder, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) gizli belgelerle ilgili sızıntıyı araştırdığına işaret ederek, "Soruşturma henüz ilk günlerinde, dolayısıyla soruşturmanın kendi seyrinde ilerlemesine izin vermek gerekir." diyerek bu konudaki diğer soruları geçiştirdi.

        "İNANILMAZ DERECEDE CİDDİYE ALDILAR"

        Pentagon'un FBI'ın başlattığı soruşturmaya tam destek verdiğini belirten Ryder, hassas bilgilerin güvenliği ve korunmasını "inanılmaz derecede ciddiye aldıklarını" ifade etti.

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        Middle East Spectatör tarafından 18 Ekim'de Telegram'dan paylaşılan ve ABD istihbaratına ait olduğu belirtilen 15-16 Ekim tarihli belgelerde, İsrail Hava Kuvvetlerinin üslerinde İran'a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerin detaylı olarak anlatıldığı bilgisi verilmişti.

        TELEGRAMDAN PAYLAŞILMIŞTI

        İran bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda ise İsrail ordusunun İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığı iddia edilmişti.

        Beyaz Saray, dün ABD istihbarat belgelerinin kamuya açık hesaplara sızmasından "derin endişe" duyduğunu açıklarken, FBI da bugün söz konusu sızdırmaya ilişkin soruşturma başlattığını duyurmuştu.

        *Haberin görseli EPA tarafından servis edilmiştir.

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