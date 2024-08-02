ABD Venezuela'da seçim sonucunu tanımıyor: Maduro'dan Blinken'a sert yanıt

Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleşen "tartışmalı" seçimin yankıları sürüyor. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, kazananın 3. kez Devlet Başkanı Nicolas Maduro olduğunu duyurdu, Maduro mazbatasını aldı ve görevine devam ediyor, ancak bir yanda ülkedeki seçim protestoları da sürüyor.

Venezuela'da seçim tartışmaları sürerken, ABD hükümeti Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımadıklarını kazananın muhalefetin adayı Edmundo González olduğunu bildirdi.

"GONZALEZ'İN EN FAZLA OYU ALDIĞI AÇIK"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün yaptığı açıklamada, Venezuela'nın 28 Temmuz'daki başkanlık seçiminde Edmundo Gonzalez'in en fazla oyu aldığını söyledi.

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Blinken, "Ezici kanıtlar göz önüne alındığında, ABD ve en önemlisi Venezuela halkı için, Edmundo González Urrutia'nın Venezuela'nın 28 Temmuz başkanlık seçimlerinde en fazla oyu aldığı açıktır" dedi.

Ülkenin seçim kurulu, Maduro'yu Pazar günü büyük bir merakla beklenen seçimin galibi ilan etti, ancak Maduro'nun başkanlık yarışındaki en büyük rakibi González ve muhalefet lideri María Corina Machado, sandıklar kapandıktan sonra her elektronik oylama makinesinin bastığı sayım listelerinin üçte ikisinden fazlasını aldıklarını söylediler.

Muhalefet, bu sayımlara ilişkin verilerin yayınlanmasının Maduro'nun kaybettiğini kanıtlayacağını belirtiyor.

Brezilya ve Meksika yetkililerine göre, ABD hükümetinin duyurusu, Maduro'yu seçimlere ilişkin oy sayımlarını yayınlamaya ikna etmek için devam eden diplomatik çabaların arasında geldi.