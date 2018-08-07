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ABD'ye bir rest daha: Teşvik ediyoruz!

ABD, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının ilk bölümünü resmen uygulamaya başlattı. İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı veya parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi resmen uygulanmaya başlandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, nükleer taahhütlerine sadık İran ile ticaretin artırılmasını teşvik ettiklerini söyledi.

07.08.2018 - 12:28 | Güncelleme: AA

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin İran ile ticaretin artırılmasını teşvik ettiğini bildirdi.

Yeni Zelanda'yı ziyaret eden Mogherini, burada yaptığı açıklamada, nükleer taahhütlerine sadık  İran ile ticaretin artırılmasını teşvik ettiklerini belirtti. Mogherini, hem bölge hem dünya güvenliğinin çıkarına olduğuna inandıkları anlaşmanın, İran halkına kazandırdığı ekonomik faydaların sürmesi ve İran'ın anlaşmada kalması için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesini çektiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketi Washington saati ile 00.01 (TSİ 07.01) itibarıyla resmen yürürlüğe girmişti.

Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile beraber imzalanan nükleer anlaşmadan ABD'yi 8 Mayıs'ta çekmişti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi tarafından Fransa, İngiltere ve Almanya ile yapılan ortak açıklamada, "ABD tarafından yaptırımların yeniden uygulanmasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. İran'ın tüm nükleer taahhütlerine Kapsamlı Ortak Eylem Planını (JCPOA) çerçevesinde tamamen uygulamaya devam etmesini bekliyoruz. AB yasaları ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı uyarınca, İran'la meşru ticaret yürüten Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlıyız." açıklaması yapılmıştı. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 dakika önce
    Amerika içine kapanmak istiyor
  • Misafir 13 dakika önce
    hep sözde. Renault ve bazı büyük alman firmaları niye çıktı İran'da o zaman?
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