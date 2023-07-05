Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

ABD’de eve 1.5 metrelik timsah girdi

ABD’nin Louisiana eyaletinde bir eve giren 1.5 metre uzunluğundaki timsah, ekipler tarafından yakalandı

ABD’de eve 1.5 metrelik timsah girdi
İHA

ABD’nin Louisiana eyaletinin New Iberia kentinde bir eve yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda timsah girdi.

İHA'nın haberine göre Donald ve Jan Schultz çiftinin köpeği, 23 Haziran’da gece saatlerinde evde timsahı görünce havlamaya başladı.

Eşi tarafından köpeğin havlaması üzerine uyandırılan Donald Schultz, halının üzerindeki timsahla karşılaşınca büyük korku yaşadı.

Jan Schultz’ın ihbarı üzerine Balıkçılık ve Yaban Hayatı Dairesi görevlisi ile polisler, timsahı yakalamak için eve geldi.

Görevli tarafından ekipmanla yakalanan timsah, ağzı bantlanarak etkisiz hale getirildi.

Schultz yaptığı açıklamada uyandıktan sonra silahını alıp koridora geçtiğini ifade ederek, “Karanlıktı. Halının kenarında bir şey gördüğüm için durdum. Yeni uyandığım için çok iyi odaklanamamıştım. Şeklin ne olduğunu anlayınca geri sıçradım. Jan'a koridorda bir timsah olduğunu söyledim. Ancak saçmaladığımı düşündü. Bu yüzden ona fotoğraf çekip attım. Sonra şerifin ofisini aradı” dedi.

Köpek kapısından eve giren timsahın bunaltıcı sıcaklardan kaçmaya çalıştığı tahmin ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sivas'ta yaban hayatı fotokapana yansıdı
YAŞAM "Serengeti değil, ülkemizin eşsiz yaban hayatı"
Mardin'de arkeolojik yüzey araştırması başlatıldı
YAŞAM Mardin'de Pleistosen ve Erken Holosen dönemin izleri ...
İnsanların sadece yüzde 8'inde görülen nadir fiziksel özellikler! Sizde olabilir!
YAŞAM Sadece nadir insanlarda bulunan fiziksel özellikler!
Meğer bu nedenle konuluyormuş… Et paketlerindeki o ürün ne işe yarıyor?
YAŞAM O ürün meğer bu nedenle konuluyormuş…
"Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi"ni denediniz mi? Nasıl astığınız önemli!
YAŞAM "Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi" şaka değil, gerçek!
Mutluluk uzmanına göre mutlu olmak için ihtiyacınız olan 5 şey! İşte mutluluğun belirleyicileri...
YAŞAM Mutlu olmak için ihtiyacınız olan 5 şey!
Psikoloji profesörü açıkladı! Bir yalancıyı tespit etmenin basit yolları ile kandırılmaya son!
YAŞAM İşte bir yalancıyı tespit etmenin basit yolları!
Tekirdağ Roman Akademisi kursiyer çocukların sosyal becerilerini geliştiriyor
YAŞAM Geleceğin müzisyenleri yetişiyor
Tokatlı çift, TIR'ı gelin aracı yaptı
YAŞAM Tokatlı çift, TIR'ı gelin aracı yaptı
Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Temmuz Salı 2023 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto numaraları TIKLA ÖĞREN
YAŞAM 4 Temmuz Süper Loto sonuçları açıklandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.