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ABD’den Kudüs’teki zorla tahliyelere ilişkin ‘‘ciddi endişe’’ açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, işgal altındaki Kudüs’te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin İsrailli yetkililerce zorla tahliyesinin ardından ‘‘ciddi endişe’’ duyduğunu dile getirdi.

ABD’den Kudüs’teki zorla tahliyelere ilişkin ‘‘ciddi endişe’’ açıklaması
Reuters

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABD Ulusal Güvenik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşına Kudüs’teki Filistinlilerin zorla tahliyesinden dolayı ciddi endişe duyduğunu dile getirdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben- Shabbat ile yaptığı telefon görüşmesinde, sükûneti sağlamak ve İsrail hükûmetini ‘‘Kudüs Günü’’ geçit töreninde uygun önemleri almak için uyardı.

ABD’nin Kudüs’te sükûneti teşvik etmek için tüm gücüyle çalışacağını söyleyen yetkili, İsrail ve Filistin taraflarına provakatif eylemlerden kaçınma uyarısında bulundu. İsrail polisinin Ramazan ayının son cumasında Mescid-i Aksa’da namaz kılan Filistinlilere yönelik ses bombaları ve plastik mermilerle saldırması sonucu 200’den fazla kişi yaralandı.

Onlarca kişinin yaralandığı saldırıda çıkan çatışmalarda 17 İsrail polisinin de yaralandığı kaydedildi. İsrail polisi ve Filistinliler arasındaki çatışmalar, Doğu Kudüs’ün farklı noktalarında da devam etti.

İsrailli yerleşimciler ve Filistinli yerleşimciler arasında Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde çatışmalar yaşandı. Olaylar sonucunda Filistinli ailelerinin evlerinden zorla tahliyesine tepki gösteren Filistinler, evlerinin önünde iftar sofrası kurdu bölgedeki İsrailli yerleşimciler tarafından saldırıldı.

Tüm bunlar yaşanırken, 2019'da yerlerinden edinme tehlikesiyle Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evlerini boşaltmaları kararı, İsrail Başsavcılığı tarafından ertelendi. Duruşma tarihine henüz karar verilmedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden yönetiminin İsrail’in güvenliğini ve Orta Doğu’da barış ve istikrarı temsile etmeye yönelik bağlılığını yinelerken, iki taraf arasında çıkan çatışmalarda Gazze'den İsrail'e roket saldırıları ve yangın çıkaran balonlarının fırlatılmasının da kabul edilemez olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin geçtiğimiz cuma günü Haram-i Şerif’i hedef almasıyla başlayan olayların kökleri 1967 Arap-İsrail savaşına ve daha öncesine dayanıyor. 1967’de İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria’nın yanı sıra Suriye’ye ait Golan Tepelerine ait bir bölümü ve Mısır’ın Sina yarımadasını işgal etti. İsrail’in Batı Şeria’daki ilhak politikası günümüze kadar devam etti.

Ramazan ayının son cumasında İsrail polisinin Filistinlilere saldırısıyla çıkan çatışmalar aslında nisan ayının son haftasında Filistinlilerin Ramazan geleneği olan oruçlarını eski kentin Şam Kapısı'nın merdivenlerinde açmalarının engellenmesiyle başlamıştı.

Orta Doğu'da İsrail- Filistin arasındaki temel sorunlardan biri olan Kudüs aynı zamanda üç din için önemli bir yere sahip.

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