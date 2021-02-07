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Abdulhamit Gül: Türk Yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 7 Şubat MİT Kumpası'nın 9'uncu yıldönümü mesajında "Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek" ifadelerini kullandı

Son dakika! Abdulhamit Gül: Türk Yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecek - Haber
Adalet Bakanı'ndan MİT Kumpası mesajı
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Haber Merkezi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 7 Şubat MİT Kumpası dolayısıyla, "Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk Yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir" dedi.

Adalet Bakanı Gül, 7 Şubat MİT Kumpası'nın 9'uncu yıldönümü dolayısıyla Twitter'dan mesaj yayınladı.

Bakan Gül, "7 Şubat 2012’de MİT'e kurulan kumpas, 15 Temmuz’a kadar süren işgal ve pranga girişiminin ilk adımıydı. FETÖ ile işbirlikçileri attıkları her adımda, milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın feraset ve cesaretiyle karşılaştı. Türkiye, Türkiye'den yönetiliyor ve yönetilecek. Milletimizin iradesine karşı kurulan tezgah ve kumpaslara geçit vermedik, asla geçit vermeyeceğiz. Ülkemize, milletimize, milli iradeye tuzak kurmaya kalkışan her kim olursa olsun, Türk Yargısı milletimiz adına hesap sormaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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