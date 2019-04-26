Trabzonspor'da sergilediği performansla takımın en önemli oyuncularından biri olan Abdülkadir Ömür için Barcelona gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde hedefinin Katalan takımında oynamak olduğunu açıklayan genç futbolcu için yetkililerin yakın takipte olduğu öğrenildi. Abdülkadir için Türkiye’ye gözlemci gönderen Barcelona’nın oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

Trabzonspor’un orta sahadaki genç yıldızı için Trabzon’a gözlemci gönderen Barcelona’nın Bordo- Mavililer’in 4 antrenmanını

takip ederek notlar aldığı belirtildi. İspanyol gözlemcilerin ayrıca Süper Lig’de de Trabzonspor’un 5 maçını takip

ettiği ve Abdülkadir Ömür’ü yakından izlediği ifade edildi.

Trabzon ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür, bu sezon 27 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Abdülkadir, tüm teklifleri sezon bitiminde değerlendirecek.