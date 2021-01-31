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Abdullah Avcı: “Abdullah Avcı’yı kimse parayla tartamaz”

Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından adım adım takımın yukarıya çıktığını söyledi. Avcı, hem Beşiktaş hem de Trabzonspor’dan maaş aldığı yönündeki yorumlara ise “Abdullah Avcı’yı kimse parayla tartamaz” cevabını verdi

Abdullah Avcı: “Abdullah Avcı’yı kimse parayla tartamaz”
İHA

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, karşılamanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 8. günde 3. maçlarına çıktıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Avcı, “Çarşamba günü ligin önemli ekiplerinden Başakşehir’e karşı, arkasından da ligin lideri, coşkulu ve formda bir takımına karşı hazırlandık. Özellikle oyun istediğimiz gibi başladı. Geçişler de yakaladık. Ya atağı sonuçlandıracak, ya da geçişlerde bekleyip set oyunu oynamamız gerekiyordu. Öne geçti rakibimiz. Kenar ortalarda sayısal olarak fazla geliyorlar. Büyük bir takıma karşı tekrar hamle yapıp oyunun içine girmek ve kazanmak önemliydi. 25-26 yaş ortalaması olan bir takım verdiklerimizi almaya çalışıyor ve bu beni mutlu ediyor. Beraber oynayan yüksek enerjili bir grup var. Trabzon şehri ve Trabzonspor her zaman yukarılarda olur. Adım adım kendimizi yukarıya doğru atıyoruz. Her hafta kazanıp yolumuza bakmaya çalışıyoruz. Hem kupa hem de benim geçen sene çalıştığı kulübe karşı oynadık. Tekrar burada olmak güzel. Süleyman Seba’yla tanışma fırsatı bulduğum çok değerli bir kulüpte görev almıştım. İyi bir takım, iyi bir yoldalar ve iyi bir hocaları var” ifadelerini kullandı.

Mevcut puan durumuna bakmadığını söyleyen Avcı, “Ligin tepesinde takımla 9 puan farkımız var. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Kronik yorgunluklar var. Hep ifade ediyorum, sağlıkla boğuştuğumuz dünyada futbol sektörü ayakta durmaya çalışıyor. Amacımız güzel şeyler izlettirmek. Bu maç bitti ve perşembe günü Denizli maçımız var, onu düşünüyoruz” dedi. Abdülkadir Parmak’ın sakatlığıyla ilgili olarak “Covid sonrası sporcular üzerinde yapılan araştırmalarda, kronik yorgunluklarla bu tip sakatlıklar ortaya çıkacak. Kupa finalinde sakatlanmıştı Abdülkadir Parmak. Formayı bırakmak istemiyordu. Ona bıraktım oynamayı” açıklamasını yaparken, karşılaşma öncesinde kendisi hakkında “Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor’dan maaş alıyor” yorumlarıyla ilgili de konuştu. Avcı durumun hukuki boyutta olduğunu ifade ederek, “Bu işler hukuksal işler. Çok kısa bir cevap vereyim. Ben mesleki anlamda Başakşehir, milli takım, Beşiktaş ve bugün de Türkiye’nin en büyük kulüplerinden Trabzonspor’u çalıştırdım. 4 kulüple de ne girerken ne de çıkarken para konuşmadım. Bunu en yakın zamanda da ilgililere sorarsınız. Abdullah Avcı’yı parayla kimse tartamaz. Bana nasıl hissettirirseniz ben öyle davranırım. Beşiktaş’ın tarihine ve camiasındaki insanlara son derece saygım var, onlara da başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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