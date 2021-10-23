Abdullah Avcı: Çok önemli bir galibiyet!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyleyerek, "Çok güzel bir atmosferde maça çıktık. Göztepe seyircisinin inanılmaz bir baskısı vardı. Bunu biliyorduk. Bu baskıyı nasıl kırarız diye düşündük ancak ilk 15 dakikalık bölümde bu baskıyı kıramadık. Ardından 25'inci dakikadan sonra oyuna hükmetmeye başladık, topa sahip olmaya başladık. Devre arası itibariyle Siopis'i oyuna aldık. Geçişten golü bulduk. Göztepe'ye 3 pozisyon verdik, bunlar olacak. İkinci yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Bugün 3 sağ bek oyunda değişti. Dorukhan'la başladık, kasığından sakatlandı. Serkan geçti, ardından Hüseyin o bölgeye geçti. Şampiyonluk yarışında giderken bu tür galibiyetler çok önemlidir. Fenerbahçe maçının ardından böyle bir deplasmanda kazanmak bizi hızlandıracaktır. Taraftarımızın ne kadar mutlu olduğunu biliyorum, bu galibiyeti armağan ediyorum. Takımlarına destek versinler, çok iyi bir yoldayız" dedi.

"OYUNCULARIM SİSTEME SADIK KALDI"

Eksiklerin olduğunu ancak organizasyonlara önem verdiğini belirten Abdullah Avcı, "Trabzonspor camiası her zaman yarışır, yarışacak. Çok güzel bir enerjimiz var. Şehrimizin bize verdiği destek, yönetimin desteği... Önümüzde uzun yol var. Eksiğimiz olmasına rağmen oyuna sadık kalan oyuncu grubum büyük kazançtır. Teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. İlk 20 dakikada oyun beni yordu" diye konuştu.

MAESTRO: İYİ OYNAYARAK KAYBETMEK ÜZÜCÜ

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise iyi oynamalarına rağmen kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Sırp çalıştırıcı, "Bugün çok üzgünüz. Kısa zamanda yeni bir oyun kimliği oluşturduk. Takımın parametrelerini değiştirdik. İlk yarıya bakacak olursak izlemesi keyifli bir takım gördük, bu bir süreç. İnsanlar genelde aldığınız puanları sorarlar. Bizim geliştirmemiz gereken yerler var. 20 şut atıyorsak 1'ini gol yapmalıyız. Asıl önemli olan yaptığımız yeniliğin etkisi. Bu kadar fazla pozisyon geliştirebiliyorsak bu yeniliğin faydasıdır. Oyuncularımız pozisyonları değerlendirseler farklı şeyler konuşabilirdik. Bunlar yaşanabiliyor. Önemli olan bunları gelecekte düzeltebilmek. İkinci yarıyı ilk yarı gibi oynayamadık. Oyuncuların ilk yarıda gösterdiği eforu 90 dakika göstermeleri mümkün olmuyor ama onu da yapacağız. Trabzonspor doğru hamleler koydu ve skoru elde ettiler" dedi.