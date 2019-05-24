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Abdullah Avcı: 2-3 gün içerisinde karar alırız

Sezonu ikinci sırada tamamlayan Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalar yaptı. Adı Beşiktaş'la anılan Avcı, 2-3 gün içerisinde geleceğiyle ilgili karar alacaklarını dile getirdi

Abdullah Avcı

Şampiyonluğu geçen hafta Galatasaray'a kaptıran ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Başakşehir'de Abdullah Avcı maç sonunda açıklamalar yaptı.

Kendisine teklifler olup olmadığıyla ilgili konuşan Avcı, 2-3 gün içerisinde karar alacağını duyurdu. Avcı'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Uzun zamandır büyük kulüplerle adım geçiyor. Yurt için ve yurt dışında konuşulan bir teknik adam olmak gurur veriyor. Sezon bitmeden görüşme yapmam doğru olmaz."

"Burası 12-13 senedir emek verdiğim yer olduğu için önce kulübümle görüşmem gerekiyor. Kulüple gelecekte ne olacak, hedeflerin ne olduğunu görüşmem gerekiyor. Bazı kararları çabuk almak lazım. 2-3 gün içerisinde bir karar alacağız ve bu kararları da zaten benim ağzımdan duyarsınız"

"EMRE FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTEDİ"

"39 yaşında eski kulübüne futbolcu olarak dönebilmek büyük bir başarı. Hem de milli takım kadrosunda yer aldı. Emre gitmek istediğini söyledi, biz de onun kararına saygı duyduk."

BASIN TOPLANTISI

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezon takımda kalıp kalmamasıyla ilgili olarak yarından itibaren düşüneceğini söyledi.

Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Gelecek sezon da Medipol Başakşehir ile yola devam edecek misiniz, yoksa iddia edildiği gibi Beşiktaş'ın başına mı geçeceksiniz?" sorusuna, "Adımın yurt içi, yurt dışında önemli kulüplerle anılıyor olması beni ve ekibimi mutlu ediyor. Bu bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı, çok net ortaya koyuyor. Ancak profesyonellik anlayışıma göre mevcut sezon bugün bitiyor. Mevcut sezon bitmeden benim ağzımdan böyle bir şey duyamazsınız. Profesyonellik anlayışıma sığmayan bir durumdur. Bugün itibarıyla bitti, öncelikle kulübümle... Kulübün yapısı, 13 senedir adım adım buraya kadar gelen bir süreç var. Kulübüm ve özellikle hafta içi itibarıyla eğer böyle bir şey duyacaksanız benim ağzımdan duyacaksınız zaten. Süreci profesyonellik anlayışıma göre bugünden sonra bir açıklama yapacaksam bunu benim ağzımdan yakın zamanda duyarsınız." cevabını verdi.

Avcı, bir basın mensubunun "Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, 'Hocamızla 5 yıllık sözleşmemiz var. Bir kupa hedefimiz var, biz devam edeceğiz.' sözlerini kullandı. Bu açıklamayı nasıl okumalıyız?" sorusunu ise "Biz aileyiz, gecede kahvaltıda da beraberiz. Başkan genelde hep böyle bu açıklamayı yaptı. Ama sonuçta kulübün menfaatleri, benim düşüncelerim, yaşadığım sonuçlar, duygular nedir onun değerlendirmesini yaparız. Ya kulüple ilgili hedeflere devam ederiz ya da başka bir şey varsa ona göre devam ederiz." şeklinde cevapladı.

"5 SENE BU YARIŞIN İÇİNDE OLMAK SON DERECE GÜZEL"

Karşılaşmayı ve genel olarak sezonu değerlendiren Avcı, şunları kaydetti:

"İçeride kazanıp ligi o şekilde kapatmak istiyorduk. Rakip de ligin çıkış yapan takımı. Oyuna iyi başladık, beraberlikle tamamladık. Alanyaspor'u tebrik ediyoruz. Bizim adımıza 5 senelik süreçte devamlı gelişen büyüyen, kulübün kurumsal hafızası ile büyüyen bir takım olduk. Beş senede 2 dördüncülük, 2 ikincilik bir tane de geçen sene averajla üçüncülük alan bir ilçe takımı olarak 5 sene bu yarışın içinde olmak son derece güzel. Kulüp harika işler yapıyor. Tabii ki sorgulamamız gereken, bizi üzen özellikle son aylarda yaşadığımız puan kayıpları. Sahanın içinde kaybetmek veya kazanmak gibi duyguları yaşadık. Bazen keşkeler önümüzdeki sene itibarıyla çok iyi öğrenmeler getirebiliyor. Genele baktığımızda bence başarılı harika giden ama sonuçlandıramadığımız... Kupa almak bazen iyidir, çünkü hedeftir. Ama kupa alıp bazen saygı kaybedersin, bazen de kupa almayıp saygı kazanır gelişirsin bu daha önemlidir. Liverpool 7 puan gerideydi şampiyon olamadı ama bugün Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyor, Liverpool'u başarsız mı ilan edeceğiz veya Başakşehir Futbol Kulübü'nü mü başarısız ilan edeceğiz. Kulübü, başkanı yöneticileri, çalışanı, personeli candan yürekten ve isteyerek çalışarak bu ana getirdiler. Herkese teşekkür ediyorum."

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