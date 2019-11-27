Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve golcü oyuncu Umut Nayir, yarın oynanacak olan Slovan Bratislava maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı.

Avcı, grupta ilk 3 maçta oynanan futbolun sonuca yansımadığını belirterek, “İlk 3 maçta 9 puanımız olabilirdi. Deplasmandaki Bratislava, buradaki Wolverhampton ve Braga maçları. Beşiktaş formasının alışık olmadığı bir Avrupa Ligi süreci yaşadık. Bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye düşünüyoruz ve yarın önümüze sürülen bir fırsat var. Yarın Beşiktaş adına kazanmak ve ülke puanına katkı sağlamak için, arzu ve istekle sahada olacağız. Umarım yarın 3 puanla tanışacağımız bir mücadele bizi bekler. Son çalışmamızı yaptıktan sonra kararı vereceğiz. Yarın kazanma duygusunun olacağı, ülke adına da 3 puan alacağımız bir mücadele olmasını diliyorum” diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BU MAÇTA DA ÇOK ÖNEMLİ"

Ligdeki iyi gidişatı yarın da sahaya yansıtmak istediklerini söyleyen Avcı, “Yarın oyun ve puan olarak iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ülkemizde, maç kazandıkça eleştiri boyutunun değişmeme durumu var. 1-0 kazanıyorsun, neden 3-0 değil diye konuşuluyor. Devamlı olumsuz bir yaklaşım var ama biz neyi nasıl uyguluyoruz ve bunun çıkışını nasıl alıyoruz, bunun sahaya yansımalarının da olumlu olacağını düşünüyorum. Sene başından itibaren, altyapıdan gelen 7-8 oyuncu sürekli bizimle birlikte yer alıyor. Avrupa Ligi ve ligi yaş ortalaması yüksek takımlarla aynı seviyede götürmek mümkün değil. Gençlerle ilgili düşüncem ortada. Kartal’ın ayağında ufak tefek problemler vardı. Son antrenmandan sonra gerekli bilgiyi alacağız” dedi.

"OĞUZHAN'LA AYRILIK OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Yarınki maça Oğuzhan’la başlayacağını söyleyen Avcı, “Ljajic’le ilgili olumsuz görüşlere, son haftalardaki oyunun bazı bölümlerinde katılmıyorum. Son haftalarda oyunda çok önemli ayakları oldu Ljajic’in. Hep gol ve asistle değerlendiriliyor ancak ben çok memnunum. Bugün Oğuzhan tipinde bir oyuncu arasak, kolay bulamayız. Fırsatlar tekrar önüne gelecek. Burada Beşiktaş taraftarı çok önemli. Beşiktaş taraftarının direkt olarak sonuca ve oyuncuya etkisi var. Yarın ve pazartesi akşamı, onların bizi desteklemeleri sonuca direkt etki edecek. Oyuna etki eden ve eleştirilerini de maç sonunda yapan bir taraftara ihtiyacımız var. Victor Ruiz, cuma gününe kadar bizimle birlikte olmayacak. Atiba, cuma gününe kadar takımla olmayacak. 37 yaşında ve perşembe-pazar oynayamıyor. Lens cezalı, Douglas sakat, Burak da benim korumamda. Kaleci departmanıyla konuştuk ve büyük ihtimalle Karius’la başlayacağız. Ligin olumlu çıkışını Avrupa Ligi’ne aynı şekilde yansıtmak istiyoruz. Hem kulübümüz hem de ülke puanı adına” şeklinde konuştu.

Avcı son olarak Oğuzhan’ın devre arasında ayrılacağı iddialarıyla ilgili olarak da, “Oğuzhan gibi oyuncuyu, dışarıda bulmak, özellikle de yerli olarak bulmak çok zor. Benim inandığım, kulübe çok katkısı olmuş bir oyuncu. Kendisiyle ilgili hiçbir zaman benim ve kulübün tasarrufu olmadı. Ayrılık olacağını düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.

UMUT NAYİR: BEŞİKTAŞ'IN PRESTİJİ İÇİN KAZANMALIYIZ

Abdullah Avcı’yla birlikte basın toplantısında konuşan golcü oyuncu Umut Nayir de, grupta geride kalan 4 maçta beklenen sonuçları alamadıklarını ifade ederek, “Seri başı olduğumuz grupta, bireysel hatalarımızdan, taktiksel hatalarımızdan ve şanssızlıktan dolayı iddiamızı kaybettik. Kalan 2 haftada ülke puanı ve Beşiktaş’ın prestiji açısından alabileceğimiz puanları alarak Avrupa Ligi’nden ayrılmak istiyoruz. Beşiktaş formasının olduğu her yerde motivasyon sağlamamız gerekiyor. Hem ligde hem Avrupa Ligi’nde beklentilerimizin dışında gelişen süreç oldu ve hayal kırıklıkları oldu. Ancak ilk 3 maçta yaşananlar öyle bir gelişti ki, belki 9 puanla ayrılacakken farklı bir durum ve üzüntü oldu bizim için. Yine Beşiktaş formasının prestiji için ve ülke puanımız için elimizden geleni yapacağız. Zaten formayı kim giyerse giysin elinden geleni yapacağına eminim” ifadelerini kullandı.