Abdullah Avcı: Gençleri rekabetin içinde tutmaya çalışacağız

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantı öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi Yönetimi, yeni sezon öncesi Avcı'ya hayırlı olsun dileğinde bulunarak çiçek verdi.

İlk olarak geçtiğimiz sezondan beri çalıştıklarını belirten Avcı, "Aslında geçen seneden beri çalışıyoruz. 24 Haziran'dan itibaren aslında fiziki olarak sahanın içinde çalışmaya başladık. Buradaki amacımız hem adaptasyon, mevcut oyuncuların genel durumlarını görebilmek, sağlık kontrollerini bitirip 1 Temmuz'da Macaristan'da başlayacak kampımıza sağlıklı bir şekilde devam edebilmek. Son dönemde en iyi çalışma ortamımız var. Antrenmanın temposu, şiddeti son derece iyi, yukarı doğru gidiyor. Gelen yeni transferlerin adaptasyonu iyi, fiziksel olarak iyi gelmiş durumdalar. Artık bugünün oyuncusu verdiğin programı yazın tatilinde de uygulayarak hareket ediyor. Onun için şu an itibariyle iyi gözüküyor, katılımlarla beraber daha iyi olacağımızın mesajları var şu an itibariyle ama 25 Temmuz itibariyle başlayacak Avrupa Kupası maceramıza kadar hazır olmak istiyoruz" diye konuştu.

İstikrarlı bir turnuva takımı olmanın çok önemli olduğunu aktaran deneyimli çalıştırıcı, "İstikrarlı bir turnuva takımı olabilmek çok önemliydi. Aslında baktığında bugün son 3 Avrupa Şampiyonası'na giden bir milli takımımız var. Buna bir kere çok olumlu bakmamız gerekiyor. Turnuvalarda inişler çıkışlar muhakkak olacak, bireysel performanslarda da olacaktır. Ama bugün ikinci bir hedef olan gruptan çıkmayı da milli takımımız gerçekleştirmiş vaziyettedir. Buna bir kere saygı göstermemiz gerekiyor. Bu işin içinde olumlu ya da olumsuz eleştiri tabii ki var. Fakat oyunun içinde kaldığı sürece herkes bundan bir şeyler çıkarabilir muhakkak. Ben şu an itibariyle bireysel zenginliği olan milli takımımızın daha fazla gelişeceğini düşünüyorum ve son derece başarılı buluyorum. Umarım Avusturya maçı da hem ülke adına, hem milli takımımız adına, hem oyuncularımız adına sağlıklı bir geçiş olur. Biz ilerledikçe bizim duygumuz, coşkumuz, enerjimiz o turnuvaları daha iyi oynuyor ve buna da bizim destek olmamız gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Teknik ekibe yeni eklemeler yapmayacaklarını belirten Avcı, "Ekibimize yeni ekleme yapmayacağız. Egemen hoca ve Mustafa hocaya teşekkür ediyoruz yaptıkları hizmetlerden dolayı. Egemen hocanın kendi başına artık teknik direktör olma hedefi var, pro-lisansa da gidiyor biliyorsunuz. İki dönem beraber çalıştık. Önemli deneyimler de kazandı, kendi de bu şekilde ifade ediyor, bundan sonraki süreci kendi geçirecek. Bizim de B Planı olarak hazırlığımız vardı. Analiz departmanını bugün daha genişlettik. Oradaki Caner hocayı teknik ekibin, antrenör ekibinin içine aldık. Önder hoca benim daha evvelden de Başakşehir'de iken altyapısına alıp çalıştığım hem kişiliği, hem karakteri ve vizyonuyla da katkı sağlayacak bir durum var şu an itibariyle, öyle gözüküyor. İhsan hocayı biliyorsunuz bizim teknik koordinatörümüz, biz zaten öyle çalışıyorduk. Bundan evvelki süreçte de şampiyon olduğumuz senede perde arkasında çok önemli katkıları oldu. Bu kulübün hem hafızası hem düzgün çalışanı, her kademesinde çalışmış bir insanı. Onun varlığı bize güç veriyor. O da bizimle beraber" şeklinde konuştu.

"Transfer çok enteresan, bazen spontane başka şeyler gelişebiliyor. Ortalama rakam vermek çok doğru olmuyor. Her mevkide birbirine yakın rekabeti olan oyuncular ve 55 maçtan bahsettim. Haftada 3 maçın olduğu uluslararası deplasmanlara yolculuklara çıktığın bir yerde alternatiflerin veya rekabetin birbirine yakın olması gerekiyor. Sayı vermeyeyim ama yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Her mevkide birbirine yakın oyuncular olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

60 yaşındaki teknik adam, yabancı kontenjanıyla ilgili ise, "Senelerdir bu bütün kulüplerin genelinde olan bir şey. Ben TFF'nin bu konunun hassasiyetiyle ilgili bir karar alacağını düşünüyorum. Çünkü kulüpleri incelediğinde her kulübün mukavelesi devam eden oyuncuları var. Belki o zaman dilimini yayarak bu kısıtlamaları da yapabilirler diye düşünüyorum. Bu transfer dönemlerinde oyuncunun isteği, kulübün isteği karşılıklı veya taleplerde bunlar bir şekilde çözülüyor. Bizim baktığımızda çok sayısal olarak şu anda belki birkaç tane fazla duruyor gibi ama bunların hep bir çözümünün olduğunu düşünüyorum. Taliplileri de olacak, konuşulanlar da var. Trabzonspor bir şekilde bunun çözümünü bulacaktır diye düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.

"GENÇ OYUNCULARI REKABETİN İÇİNE KATMAK İSTİYORUZ"

Avcı, genç oyuncuları rekabetin içine katmak istediklerini belirterek, "Şu an itibariyle son 4 senede altyapıya hem teknik olarak yaptığımız yatırım hem teknolojik olarak yaptığımız yatırım aynı zamanda eğitim amaçlı yaptığımız yatırım var. Bugün baktığımızda burada 4. seneye gidiyorum arada 7 ay boşluğum var. Aslında 5. sezona gidiyorum, baktığımda 5. sezon gibi duruyor. Bunun iki tanesinde U19 takımımız şampiyon oldu. Bu, yapılan yatırımın karşılığıdır. Bugün itibariyle bunların bazıları bizimle beraber. Geçen sene U19'da olan da beraber olacak. Bir tek Poyraz şu an itibariyle U19 Milli Takımı'nda devam edecek. Diğerleri, potansiyel olanlar bizlerle ve çok doğru geri cevaplar veriyorlar. Çünkü biliyorsunuz U19, 4 senedir bizim yanımızda çalışıyor. Bazen bizimle oluyorlar, bazen grup halinde oluyorlar, bazen bireysel olarak oluyorlar. Gelişimleri net bir şekilde görebiliyoruz. İlk fırsatta bunları içine atmaya çalışacağız veya rekabetin içinde tutmaya çalışacağız. Şu an itibariyle baktığında bu haftaki çalışmalarda bizi son derece mutlu ediyorlar, umarım böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıkları bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.