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Abdullah Avcı: Monaco'nun formasyonlarına hazırlandık

UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, rakibin formasyonlarına karşı analizler yaptıklarını söyledi.

Abdullah Avcı: Monaco'nun formasyonlarına hazırlandık

Avcı, bordo-mavili takımın Slovak futbolcusu Marek Hamsik ile birlikte maçın oynanacağı II. Louis Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi.

Avrupa liginin en deneyimli takımı ile karşılaşacaklarını belirten Avcı, "Fransa tarihinin önemli kulüplerinden, şampiyonlukları, kupaları var. Ligde farklı, Avrupa liginde farklı formasyonlar deniyorlar. Monaco'nun Avrupa Ligi ve kendi ligindeki kaliteli takımlara karşı formasyonlarında değişiklikler oluyor. Özellikle her iki formasyonda da hazırlığımızı yaptık. Her iki formasyona karşı savunmada ve hücumda neler yapacağımızın hazırlıkları analiz olarak yapıldı." dedi.

Monaco'nun, Fransa liginin yaş ortalaması düşük takımlarından biri olduğuna dikkati çeken Avcı, "24,5 yaş ortalaması ile oynuyorlar. İki deneyimli oyuncuları var. Özellikle kendi liglerinde de Paris Saint Germain'den sonra en fazla pozisyona giren bir takım. Grupta da herkesin birbirine yakın puan ortalaması var. Özellikle yarın bence her iki takımın da gruptan çıkmak için büyük bir adım atacağı bir müsabakaya çıkacağız. Umarım bu adımı kendi lehimize en iyi şekilde atıp bundan sonraki müsabakalara daha sağlıklı, daha iyi, daha avantajlı gidebilmek için yarınki müsabakaya sonra en iyi şekilde odaklanmış olacağız." diye konuştu.

Avcı, rakip takım teknik direktörü Philippe Clement'in Trabzonspor'da deneyimli oyuncular olduğunu, özellikle Marek Hamsik gibi bir oyuncunun bulunduğu şeklindeki açıklamalarını da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Yarın ki oyunda performans belirleyici olur. Uluslararası maçlarda oynamış oyuncu sayımız takımda fazla olması avantaj gibi dursa da Monaco çok kaliteli genç oyunculara sahip. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz, deneyimli oyuncularımız var. İyi müsabaka olacak. Kazanmak isteyecek iki takım. Detaylar belirleyecek. Umarım yarın başından sonuna kadar her anında doğru oynayarak karşılığını alırız. Bugünün oyununda önceliğin tabii ki bizim bir felsefemiz var. Şu maçta bekleyeceğiz, hücum oynayacağız değil. Kazanmak için ne gerekiyorsa o şekilde oynayacağız. Doğru sonuçlar alırsak bir hafta sonraya avantaj sağlar ama ben doğru oyunun her zaman öncelik olduğunu düşünmüşümdür."

Avcı, oyuncusu Hamsik'i hep sağlıklı, saha içinde görmek istediklerini kaydederek, "O da dünya futbolu ve bizim için önemli oyuncu. Umarım, hep sakatlanmadan sahada durur." değerlendirmesinde bulundu.

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