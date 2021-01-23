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Abdullah Avcı: Pereira artık bizimle olmayacak

Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulunurken Pereira'nın artık takımda olmayacağını söyledi

Abdullah Avcı: Pereira artık bizimle olmayacak

Ankara deplasmanında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı basın toplantısında şunları söyledi:

"Geldiğimizden itibaren takım savunması, sonra diğer organizasyonlar, oyunun her yönünü oynama, beraber hareket etmeyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor arması her zaman yukarı oynar ve kazanmak zorundasın. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gelişirken maç kazanıyoruz. 12 maç, 8 galibiyet. Her galibiyetten sonra özgüvenimiz daha da gelişiyor. Kalecimiz Uğurcan bize güven veriyor. Savunma bloğu çok iyi oynuyor. Ön tarafımız aynı şekilde. Yeterli mi; değil. Hem oyun hem de oyuncu olarak üzerine koymamız lazım. Mevcut oyuncu grubundan memnunum. Trabzon şehrinin ve taraftarının bize verdiği enerjiyi hissediyoruz. Taraftarımıza armağan olsun. İlk devre bitti ama ara yok. Dünyanın da ülkemizden de yaşadığı sağlık durumunda futbol insanları ayakta tutuyor. Günleri karıştırdık artık. Bazen eleştirirken lütfen hırpalamadan eleştiriyi ortaya koysunlar. İnsanlar bu durumda oyunu seyrederken, onlara doğru örnek olalım."

Medipol Başakşehir ile oynayacakları Süper Kupa maçına da değinen Avcı, "3 gün sonra kupa finalimiz var. Ona hazırlanacağız. Kazanma alışkanlığımıza devam etmek istiyoruz. Oyun felsefemize uygun oyuncu profillerinin tespitlerini yapıyoruz. Trabzonspor takımı her zaman hedefe oynar. Verimli topraklarından da oyuncu kullanacak. Bazı yerlerde hiç alternatifim yok. Abdulkadir Ömür, Türk futbolunun en iyi oyuncularından birisi, kadromuzda alternatifsizdi. Onu da kaybettik. Trabzonspor'un kasasını da düşünerek hareket edeceğiz. Kalitemizi artıracak oyuncu grubuna ihtiyacımız var. Süper Kupa, daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adı altındaydı. Trabzonspor'un bu kupaları çok. Umarım bunlardan birine ben de başında olarak sahip olurum. Güzel maç olur. Ligin iyi takımlarından biriyle oynayacağız" dedi.

"PEREIRA ARTIK BİZİMLE OLMAYACAK"

Joao Pereira ile yolları ayıracaklarını da söyleyen Avcı, "Pereira'ya gerekli seçenekleri sundum, o başka yolu seçti. Yolu açık olsun, kendisine başarılar diliyorum. Bundan sonra bizimle olmayacak, bunun da böyle bilinmesini isterim." diyerek sözlerini noktaladı.

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