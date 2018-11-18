Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın geçtiğimiz günlerde Gomis hakkında yaptığı, “Parasını alamadığı için maça çıkmadı. Zam istediği için gönderdik” sözlerine, Fransız yıldızın menajeri Patrick Mendy’den tepki geldi.
Fanatik'e konuşan Mendy, “Galatasaray’da işler ters gittiğinde sürekli Gomis hakkında olumsuz konuşmalar çıkıyor. Bu doğru değil. Geçen sene 7 ay para alamadı Gomis. Hatta bazı takım arkadaşları da öyle. Ne ihtar çekti ne de parasını aldı. Çünkü o iyi bir profesyonel. Gollerini atmaya devam etti ve sonunda da çalışmasının karşılığını alıp gol kralı ve şampiyon oldu. Geçen sene Gomis iyiydi, bu sene mi kötü oldu?” ifadelerini kullandı.
"KULÜP SATMAK İSTEDİ"
Gomis’in ayrılık sebebini de anlatan Mendy, “Sosyal medyada hep taraftarla iletişim halindeydi. Onları çok seviyordu. Peki bu ayrılık neden oldu? Çünkü onu Galatasaray satmak istedi. Gomis mutluydu. “Gomis İstanbul’a aşık. Bu şehri çok seviyor. Burada tuttuğu bir ev var ve tatil günlerinde çoğu zaman geliyor. Buraya gelmesiyle ilgili özel bir durum yok” açıklamasını yaptı.
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