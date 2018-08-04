Aberdeen - Glasgow Rangers maçı istatistikleri

İskoçya Premiership heyecanı devam ediyor. Aberdeen, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Glasgow Rangers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 15:00. Aberdeen, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Glasgow Rangers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 481 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Aberdeen kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Glasgow Rangers sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Aberdeen son hafta oynanan Celtic maçında 0-1 kazandı.

Glasgow Rangers ise Hibernian maçında 5-5 berabere kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ