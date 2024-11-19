Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya'nın sözde Devlet Başkanı Bjania istifa etti Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya'nın sözde Devlet Başkanı Aslan Bjania'nın, siyasi tartışmalar nedeniyle görevinden istifa ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 19.11.2024 - 22:50 Güncelleme: 19.11.2024 - 22:50 facebook

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