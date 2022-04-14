Ablasına kötü davrandığını iddia etti! Dehşet saçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Ablasına kötü davrandığını iddia ettiği eniştesini öldürdü
ABONE OL

Ablasına kötü davrandığını iddia ettiği eniştesini av tüfeğiyle öldürdü

Gaziantep'te yaşayan Abdurrahman A., ablasına kötü davrandığını iddia ettiği eniştesi Ekrem Kurt'u av tüfeğiyle öldürdü. Zanlı olay yerinden kaçtı.

Ablasına kötü davrandığını iddia ettiği eniştesini öldürdü
Ablasına kötü davrandığını iddia etti! Dehşet saçtı
0:00 / 0:00
DHA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Ekrem Kurt, 48 yaşındaki kayınbiraderi Abdurrahman A. tarafından ablasına kötü davrandığı iddiasıyla av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 48 yaşındaki Abdurrahman A. ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan eniştesi Ekrem Kurt ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eline av tüfeği alan Abdurrahman A., eniştesi Ekrem Kurt'a ateş ederek kafasından yaraladı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası ağır yaralanan Ekrem Kurt, bölgeye intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede bir süre müdahale edilen talihsiz adam, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ekrem Kurt'un cenazesinin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin, Nurdağı ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Abdurrahman A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Yakalanan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Prof. Naci Görür: İstanbul depremi için zaman tükeniyor! 7.0'nin
GÜNDEM "Zaman tükeniyor! 7.0'nin üzerinde..."
Kayseri'de kaza yapan otomobil alev aldı: 4 yaralı
GÜNDEM Kaza yapan otomobil alev aldı: Yaralılar var
YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi değişti mi? 2022 YKS üniversite sınavı TYT AYT tarihleri belli oldu
GÜNDEM YKS sınav tarihi ileri mi alındı?
Bekçi alımı başvurusu son gelişmeler 2022! Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak ve başvuru ekranı açıldı mı?
GÜNDEM Bekçi alımı başvuruları bekleniyor!
AÖL kayıt yenileme işlemi başladı! 2022 3. dönem Açık Lise AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, kayıt ücreti ne kadar ve nereye ödenir?
GÜNDEM AÖL kayıt yenileme dönemi başladı!
Adana'da isyan ettiren hırsızlık!
GÜNDEM Adana'da muhtarı isyan ettiren hırsızlık!
İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 14 Nisan İstanbul elektrik kesintileri (AYEDAŞ-BEDAŞ)
GÜNDEM 14 Nisan İstanbul elektrik kesintileri
Son dakika: Zonguldak'ta ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza! Çaresizlik içinde polise yalvardı!
GÜNDEM Çaresizlik içinde polise yalvardı!
İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek, su kesintisi olan yerler ne?
GÜNDEM İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi!
YSK, seçim kurullarının 6 Temmuz'a kadar belirlenmesi kararı aldı
GÜNDEM YSK'dan seçim kurulları kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.