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Abonelerin yüzde 99.7'sine elektrik verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Artvin'de meydana gelen selin ardından elektrik kesintilerinden etkilenen abonelerin yüzde 99.7’sine dün itibarıyla enerji arzı sağlandığını bildirdi.

Abonelerin yüzde 99.7'sine elektrik verildi
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın dün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Artvin'de meydana gelen selin ardından elektrik kesintilerinden etkilenen abonelerin yüzde 99.7’sine bugün itibarıyla enerji arzı sağlandı. Kalan 43 aboneye altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından enerji verilecektir" ifadelerine yer verildi.

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