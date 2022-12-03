Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Kamerun, Brezilya'yı 1-0 mağlup etse de turnuvaya veda etti. Vincent Aboubakar, golden sonra formasını çıkarıp kırmızı kart görürken hakemi bile güldürdü

ABONE OL
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

    Kamerun, 2022 Dünya Kupası’na Brezilya’yı 1-0 yense de veda etti. Sırbistan'ı 3-2 yenen İsviçre H Grubu'nda üst tura yükselen taraf oldu.
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

    Afrika ülkesine galibiyeti eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar getirdi.
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

    Kupa başlamadan önce iddialı açıklamalarda bulunan ve her maç en az 2 gol atacağını söyleyen Aboubakar, böylece Sırbistan’ın ardından Brezilya filelerini de havalandırırken 3 golle noktaladı.
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

    Maça ilk 11’de takım kaptanı olarak başlayan Vincent Aboubakar, 90+2’de takımını öne geçirdi.
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

    Mbekeli’nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında çok iyi kafa vuruşu yapan Abou, golden sonra ise ilginç bir olay yaşadı.
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

    Kaleci Ederson’u çaresiz bırakan Aboubakar golden sonra kornere direğine koşarak gol sevincini takım arkadaşlarıyla kutlamaya giderken formasını çıkardı.
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

    81. dakikada ilk sarı kartını gören Kamerun forveti, bu kez de formasını çıkardığı için sararıken kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

    Sevinçten sonra maçın hakemi Aboubakar'a kırmızı kart gösterirken iki tarafın da gülümsemesi ekranlara yansıdı.
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

    ZIDANE’DAN SONRA İLKİ YAŞATTI

    Vincent Aboubakar, Dünya Kupası tarihinde Zinedine Zidane’dan sonra gol attığı maçta kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu.
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

    Fransız yıldız Zinedine Zidane, İtalya’nın penaltılarla Fransa’yı mağlup edip kupayı kazandığı 2006 Dünya Kupası finalinde, Marco Materazzi'ye kafa atarak kırmızı kart görmüştü.
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

    Aboubakar, Brezilya'ya da 17 maç sonra yenilgi yaşatmış oldu. 
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

    Kamerun ise Dünya Kupası tarihinde Brezilya'yı yenen ilk Afrika takımı oldu.
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti
  • Aboubakar hakemi bile güldürdü! Brezilya maçında Zidane gibi veda etti

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.