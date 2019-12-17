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Chelsea futbol takımının sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in eski yatı 'The Ecstasea', Karayipler'in Sint Maarten Adası'nı birbirine kattı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre 86 metrelik süperyat, adadaki Simpson Lagünü'ne girerken, liman girişindeki köprünün kontrol kulübesine çarptı.

Liman yetkilileri, dümen ve çapa sisteminde sorun yaşayan yatın köprüye çarpması sonucu maddi zarar meydana geldiğini, ancak olayda ölen ya da yaralanan bulunmamasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Abramoviç'in 2004 yılında Hollanda'da yaptırdığı süperyatı 2009'da Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el Nahyan'a 120 milyon dolara satmıştı.

El Nahyan da 2014'te The Ecstasea'yi aynı fiyata Pakistan'lı milyarder Alshair Fiyaz'a satmıştı.