Aç karnına tüketilen bu besinler kabusunuz olabilir! Sakın yemeyin

YAĞLI BÖREKLER

Sabah erkenden çoğu insan mutfakta ya da yemek masasında gördüğü ilk şeye uzanıp onu yer ve hızla evden çıkar. İlk ve en kolay kapılacak şeylerden biri, puf böreği gibi hızlı bir atıştırmalıktır. Sizi daha tok hissettirseler de en iyisi değiller. Bu atıştırmalıklar, mide zarını tahriş eden maya ile doludur.