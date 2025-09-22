Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Acarkent nerede? Acarkent hangi şehirde, ilde, bölgede? htnrd

        Acarkent nerede? Acarkent hangi şehirde, ilde, bölgede?

        İstanbul'un lüks yaşam bölgelerinden biri olan Acarkent, doğayla iç içe villaları ile göze çarpar. Sahip olduğu zengin sosyal olanaklar, sakin atmosfer ve lüks görünümle birçok kişinin favori lokasyonlarından biridir. Peki Acarkent nerede? İşte tüm merak ettikleriniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 09:51 Güncelleme: 22.09.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Acarkent nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Acarkent, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Beykoz ilçesinde yer alır. Bilhassa

        üst gelir grubuna hitap eden bir yerleşim bölgesidir. Geniş yeşil alanları, göletleri, spor ve sosyal tesisleri ile birçok kişiye yaşam alanı sunar. Acarkent, Beykoz ilçesi ile özdeşleşmiştir. İstanbul’da oturan birçok kişi buranın Beykoz’da yer aldığını bilir. Peki Acarkent konumu nedir?

        İstanbul’un kalabalık şehir hayatından uzak, sakin ve lüks bir yaşam alanı sunan Acarkent, 1990’lardan itibaren planlı bir şekilde inşa edilmiştir. Modern villa projeleri, güvenlikli site yaşamı ve doğal çevresiyle öne çıkar. Bölge, aynı zamanda İstanbul’un merkezi noktalarına erişim açısından da avantaj sağlar. İkinci köprüye yakınlığı vardır.

        ACARKENT NEREDE?

        Acarkent nerede? İstanbul Beykoz ilçesinde yer alan Acarkent, şehir merkezine yaklaşık 30 km uzaklıkta yer alır. Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişte bulunan konumuyla birçok kişinin tercihidir. İlgili yaşam alanı, doğa nefesini sunarken şehir yaşamını da verir. Bu anlamda özellikle yüksek gelir grubunun ilk tercihlerinden biri olur.

        ACARKENT HANGİ ŞEHİRDE?

        Acarkent hangi şehirde? Şehrin büyük, yoğun ve gürültülü havasından uzak bir şekilde planlanan Acarkent, İstanbul’un merkez noktasında konumlanır. Doğa alanı sunmasının yanı sıra şehir merkezine de yakındır. Bu açıdan sakin bir yaşam sürerken şehirden uzaklaşmamak için ideal bir yaşam şekli sunar. Buradan şehrin diğer noktalarına ulaşım oldukça kolaydır.

        Acarkent, İstanbul’un kalabalığından uzak, lüks ve doğayla iç içe bir yaşam arayanlara aradığını sunar. İçerisinde villa projelerinin yanı sıra sosyalleşme alanları da mevcuttur. Sportif anlamda da çeşitli imkânlara sahiptir. Bu açıdan sakinlerine güvenli ve konforlu bir yaşam vadeder.

        ACARKENT HANGİ İLDE?

        Acarkent hangi ilde? İstanbul sınırları içinde yer alan Acarkent, Beykoz ilçesinde yer alır. Şehrin kuzeydoğu kesiminde konumlanır. Söz konusu yaşam alanı, bu ilçeye bağlı lüks villa sitelerinin yoğun olduğu bir noktadadır.

        ACARKENT HANGİ BÖLGEDE?

        Acarkent hangi bölgede? Şehrin Boğaziçi ve Karadeniz’e yakın bölgelerinde konumlanır. Özellikle İstanbul’un kalabalık ve yoğun semtlerinden uzak olmasıyla birçok kişinin ilgisini cezbeder. Sahip olduğu geniş alanlarla doğa ile iç içe bir yaşam alanı sunar. Buradaki evler, son dönemlerde yüksek katlı olarak da planlanmaya başlanmıştır.

        ACARKENT KONUMU NEDİR?

        Acarkent konumu nedir? İstanbul Boğazı’nda kuzeydoğu bölümünde yer alan Acarkent, TEM otoyolu ile bağlantıya da sahiptir. Havalimanları, şehir merkezi ve köprülere yakın konumu sayesinde birçok kişi tarafından sevilerek tercih edilir. Bunun yanı sıra gölet ve parklarının yanı sıra çevresindeki ormanlık bölgelerle de doğa ile iç içe bir deneyim vadeder.

        ACARKENT HAKKINDA BİLGİLER

        • İstanbul, Beykoz’da Avrupa Yakası’na geçişi sağlayan stratejik bir noktadadır.
        • 90’lı yıllardan bu yana geliştirilmeye başlanan proje, güvenlikli yerleşim alanlarıyla dikkatleri üzerinde toplar.
        • Geniş yeşil alanlar, göletler ve yürüyüş yolları ile sakin bir yaşam vadeden özelliğe sahiptir.
        • Sosyal tesisler bakımından gelişmiştir.
        • Yüzme havuzları, tenis kortları, spor salonları ve sosyal kulüpler bol miktarda bulunur.
        • TEM otoyolu ve şehir içi yollar sayesinde şehir merkezine ve köprülere kolay erişim sağlar.
        • 7/24 güvenlik ve kontrollü giriş sistemleri, sakinlerinin kendini daha güvenli hissetmesini destekler.
        • Bölgede özel okul ve kreş imkanları da bol miktarda mevcuttur.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        7 yıldır ölü görünüyordu... Yaşadığını ispatladı!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        300 litre zeytinyağı çaldı... Halası affetmedi!
        Trump'ın H-1B vizesi kararı panik yarattı
        Trump'ın H-1B vizesi kararı panik yarattı
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Karadeniz'de sıcaklık artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Maduro'dan Trump'a mektup
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Saran ve Koç'tan seçim sonrası açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        Vücudunuzdaki bu özellikler artık işe yaramıyor!
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        "Benim için mağlubiyet gibi!"
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Fenerbahçe'ye Kasımpaşa çelmesi!
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        Portekiz, İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin'i tanıdı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TEKNOFEST İstanbul görkemli şekilde tamamlandı
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru
        İnsanlık tarihi kadar eski iki soru