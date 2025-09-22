Acarkent, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Beykoz ilçesinde yer alır. Bilhassa

üst gelir grubuna hitap eden bir yerleşim bölgesidir. Geniş yeşil alanları, göletleri, spor ve sosyal tesisleri ile birçok kişiye yaşam alanı sunar. Acarkent, Beykoz ilçesi ile özdeşleşmiştir. İstanbul’da oturan birçok kişi buranın Beykoz’da yer aldığını bilir. Peki Acarkent konumu nedir?

İstanbul’un kalabalık şehir hayatından uzak, sakin ve lüks bir yaşam alanı sunan Acarkent, 1990’lardan itibaren planlı bir şekilde inşa edilmiştir. Modern villa projeleri, güvenlikli site yaşamı ve doğal çevresiyle öne çıkar. Bölge, aynı zamanda İstanbul’un merkezi noktalarına erişim açısından da avantaj sağlar. İkinci köprüye yakınlığı vardır.

ACARKENT NEREDE?

Acarkent nerede? İstanbul Beykoz ilçesinde yer alan Acarkent, şehir merkezine yaklaşık 30 km uzaklıkta yer alır. Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişte bulunan konumuyla birçok kişinin tercihidir. İlgili yaşam alanı, doğa nefesini sunarken şehir yaşamını da verir. Bu anlamda özellikle yüksek gelir grubunun ilk tercihlerinden biri olur.

ACARKENT HANGİ ŞEHİRDE? Acarkent hangi şehirde? Şehrin büyük, yoğun ve gürültülü havasından uzak bir şekilde planlanan Acarkent, İstanbul’un merkez noktasında konumlanır. Doğa alanı sunmasının yanı sıra şehir merkezine de yakındır. Bu açıdan sakin bir yaşam sürerken şehirden uzaklaşmamak için ideal bir yaşam şekli sunar. Buradan şehrin diğer noktalarına ulaşım oldukça kolaydır. Acarkent, İstanbul’un kalabalığından uzak, lüks ve doğayla iç içe bir yaşam arayanlara aradığını sunar. İçerisinde villa projelerinin yanı sıra sosyalleşme alanları da mevcuttur. Sportif anlamda da çeşitli imkânlara sahiptir. Bu açıdan sakinlerine güvenli ve konforlu bir yaşam vadeder. ACARKENT HANGİ İLDE? Acarkent hangi ilde? İstanbul sınırları içinde yer alan Acarkent, Beykoz ilçesinde yer alır. Şehrin kuzeydoğu kesiminde konumlanır. Söz konusu yaşam alanı, bu ilçeye bağlı lüks villa sitelerinin yoğun olduğu bir noktadadır. ACARKENT HANGİ BÖLGEDE? Acarkent hangi bölgede? Şehrin Boğaziçi ve Karadeniz’e yakın bölgelerinde konumlanır. Özellikle İstanbul’un kalabalık ve yoğun semtlerinden uzak olmasıyla birçok kişinin ilgisini cezbeder. Sahip olduğu geniş alanlarla doğa ile iç içe bir yaşam alanı sunar. Buradaki evler, son dönemlerde yüksek katlı olarak da planlanmaya başlanmıştır.