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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Açelya isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

AÇELYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Açelya ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Açelya adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Açelya isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AÇELYA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Açelya ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron).

AÇELYA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Açelya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Açelya adını koymak caizdir.

AÇELYA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Açelya ismini kullanan 5.813 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Açelya ismini kullanan 1.186 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Açelya ismini kullanan 399 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Açelya ismini kullanan 517 kişi bulunmaktadır.

AÇELYA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Açelya adındakiler özgürlüklerine çok düşkün insanlardır. Kuralları sevmezler. Kendi bildiklerini yapmayı tercih ederler. Tutkuları ve cesaretleri doğal ve rahat davranmalarını sağlar. Diğer insanlar ne düşür diye çok fazla dert etmezler. Sitil sahibi insanlardır. Karar verirken biraz sabırlı olmaları hata yapmalarını engelleyebilir. Ancak sezgilerinize güvenmekten asla vazgeçmezler.

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