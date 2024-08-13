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        Haberler Gündem Güncel Acemi sürücü dükkana daldı: "Arabayı ehliyet kullanmıyor" | Son dakika haberleri

        Acemi sürücü dükkana daldı: "Arabayı ehliyet kullanmıyor"

        Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dükkana daldı. Kaza sırasında kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkan sahibi ise, "Genelde ben aracın vurduğu yerde oturur ve çayımı içerdim. O gün şans eseri kapalıydık. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmadı. Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor." dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 10:59 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:07
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        Osmangazi'de ara sokaktan Dikkaldırım Caddesi'ne çıkan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dükkana daldı.

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        Bu sırada kaldırım üzerinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önlerken kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Kaza sonucu araçta ve iş yerinde hasar oluştu.

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        Duruma isyan eden dükkan sahibi Harun Erdem, "Araç ara yoldan çıkıyor. Artık nasıl yola çıkıyorsa ve nasıl bir sürücü tecrübesi varsa gelmiş kolona vurmuş oradan da dükkanıma dalmış. Dış cephe ve camlar kırılırken büyük maddi hasar bıraktı. Genelde ben aracın vurduğu yerde otururum ve çayımı içerdim. O gün şans eseri kapalıydık. Tek tesellimiz can kaybı yaşanmadı. Herkeste ehliyet var ama arabayı ehliyet kullanmıyor." dedi.

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        #Bursa
        #trafik kazası
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