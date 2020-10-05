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Acente Tanımı:

Acente kelimesini anlamı; belirli bir hizmet sağlayan bir işletme, firma veya organizasyondur. Genellikle, ancak her zaman değil, acenteler başka bir grup, işletme veya kişi adına çalışır. Belirli bir etkisi olan bir müdahaleyi veya eylemi tarif ederken de bu terimi kullanırız.

Acente Örnek Anlatımı:

Bugün özel sektörde, reklam, istihdam ve seyahat acentelerimiz var. Örneğin devlet kurumları kamu sektörünün bir parçasıdır. Aslında, bazı istihdam acenteleri devlete aittir; bu nedenle, kamu sektöründe de olabilirler.

Seyahat acenteleri, tüketicilere seyahat ve turizmle ilgili hizmetler satmaktadır. Bu nedenle, bir satıcıdır. Seyahat acenteleri havayolları, seyahat hatları ve oteller gibi tedarikçiler adına bir şeyler satmaktadır. Ayrıca nakliye şirketleri, seyahat sigortacıları ve paket tur operatörleri adına satış yapıyorlar.

Acente Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: