Şöyle sıcak bir lahmacunun arasına sarıp yediğimiz acı biber turşusu. O hafif sulu, ekşi tadıyla damaklarımızın neşesi olmaya geliyor. Hem limon hem sirkeyle pek güzel olan Acı Biber Turşusu tarifiyle sizlerleyiz. Hazırsanız turşumuzu kuralım.

Acı biber turşusu malzemeler;

300 gram küçük boy acı biber

5 diş sarımsak

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 adet limon suyu

1,5 yemek kaşığı kaya tuzu

2 su bardağı su

Acı biber turşusu yapılışı;

Biberleri akan suyun altında güzelce yıkayın biberleri kurutup sarımsakları ortadan ikiye bölün.

Bir kabın içerisine sirke, tuz, limon ve suyu karıştırın.

Biberleri kavanozun içerisinde sıkı sıkı bastırarak dizin.

Aralara doğranmış sarımsakları ilave edin.

Hazırladığınız sıvı karışımı kavanozun içine aktarın.

Kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Güzelce çalkalayın.

Serin ve kuru bir ortamda yaklaşık 15-20 gün kadar tadının ve renginin oturası adına bekletin.

Ardından kavanozun kapağını dikkatli bir şekilde açarak afiyetle tüketin.

Acı biber turşusunun püf noktaları;