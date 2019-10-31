Şöyle sıcak bir lahmacunun arasına sarıp yediğimiz acı biber turşusu. O hafif sulu, ekşi tadıyla damaklarımızın neşesi olmaya geliyor. Hem limon hem sirkeyle pek güzel olan Acı Biber Turşusu tarifiyle sizlerleyiz. Hazırsanız turşumuzu kuralım.
Acı biber turşusu malzemeler;
- 300 gram küçük boy acı biber
- 5 diş sarımsak
- 1 çay bardağı üzüm sirkesi
- 1 adet limon suyu
- 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu
- 2 su bardağı su
Acı biber turşusu yapılışı;
- Biberleri akan suyun altında güzelce yıkayın biberleri kurutup sarımsakları ortadan ikiye bölün.
- Bir kabın içerisine sirke, tuz, limon ve suyu karıştırın.
- Biberleri kavanozun içerisinde sıkı sıkı bastırarak dizin.
- Aralara doğranmış sarımsakları ilave edin.
- Hazırladığınız sıvı karışımı kavanozun içine aktarın.
- Kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Güzelce çalkalayın.
- Serin ve kuru bir ortamda yaklaşık 15-20 gün kadar tadının ve renginin oturası adına bekletin.
- Ardından kavanozun kapağını dikkatli bir şekilde açarak afiyetle tüketin.
Acı biber turşusunun püf noktaları;
- Turşunun oluş süresi biberin cinsine göre farklılık gösterebilir.
YORUMLAR